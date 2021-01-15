Замешан нотариус: На Донетчине мошенники присвоили 1,4 миллиона гривен выплат умерших в «Л-ДНР» пенсионеров

В Донецкой области жителю Бахмута и двум жительницам Дружковки и Славянска прокуратура сообщила о подозрении в завладении соцвыплатами умерших пенсионеров. Общая сумма, которую присвоили мошенники, составляет более 1,4 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Досудебным расследованием установлено, что с мая 2019 года по март 2020 года мужчина получал от жителей временно неподконтрольных правительству территорий Донецкой области копии документов умерших там пенсионеров. После этого, вместе с женой подделывал решения суда об установлении факта смерти и предоставлял их сообщнице – сотруднице Дружковского ГО Государственной регистрации актов гражданского состояния Восточного межрегионального управления министерства юстиции, которая выдавала свидетельства о смерти.

«В дальнейшем злоумышленник оформлял у "подкупленного" нотариуса доверенности якобы от родственников умерших. На основании поддельных документов он получал пенсионные начисления за три года и денежную помощь на погребение. За 11 месяцев правонарушители незаконно завладели государственными средствами на сумму свыше 1,4 млн грн», – рассказали в прокуратуре.

Действия злоумышленников квалифицированы по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 4 ст. 190 (мошенничество) УК Украины;

ч. ч. 1, 3, 4 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) УК Украины; ч. 2 ст. 28 (по предварительному сговору группой лиц) УК Украины;

ч. ч. 1, 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) УК Украины;

ч. ч. 1, 2 ст. 364-1 (злоупотребление полномочиями должностным лицом юридического лица частного права независимо от организационно-правовой формы) УК Украины;

ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) УК Украины.

Досудебное расследование продолжается. Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

В прокуратуре добавили, что в соответствии со ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.