Не хватает стажа: В Украине прекращают назначать социальные пенсии

С 1 января 2021 года в Украине перестанут назначать социальные пенсии тем украинцам, которые достигли 60 лет, но должны работать до 63-65 лет из-за нехватки стажа, передают «Українські Новини».

Соответствующее постановление правительства было принято в 2017 году вместе с пенсионной реформой.

На социальную пенсию имели право те украинцы, которым не хватает стажа. Согласно закону, для выхода на заслуженный отдых в 60 лет в 2020-м, украинцам нужно было накопить не менее 27 лет стажа, при наличии от 17 до 27 лет стажа работать нужно до 63, а если будущий пенсионер имеет от 15 до 17 лет стажа – до 65 лет.

Следовательно, при наличии 15 лет стажа, которого не хватает для получения пенсии с 60 лет, украинцы могли получать социальные выплаты.

Однако такие выплаты перестанут назначать с января 2021 года, поскольку вступают в силу новые правила, и часть пенсионеров без нужного стажа может оказаться без поддержки.

Размер соцвыплат (соцпенсии) будет компенсировать разницу между теми доходами, которые есть, и прожиточным минимумом для нетрудоспособных (с 1 января 2021 года это 1 769 грн).

Соответственно, в случае, если бюджет семьи не покрывает данную сумму, разницу покроют из бюджета. А если заработок отсутствует вовсе, государство будет выплачивать полный прожиточный минимум.

Даже если пенсионер соответствует перечисленным условиям, но есть второй автомобиль (мотоцикл), если площадь жилья превышает 21 кв.м на человека плюс 10,5 кв. м на семью, деньги платить не будут.