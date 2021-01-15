Украинская делегация в ТКГ по Донбассу опубликовала график и повестку дня ближайших встреч

Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе обнародовала через свою страницу в Facebook график ближайших заседаний в январе и вопросы, которые будут на них рассматриваться.

Очередные заседания Трехсторонней контактной группы в режиме видеоконференций запланированы по следующему графику:

понедельник, 18 января, – видеоконференция рабочей группы безопасности;

вторник, 19 января, – видеоконференция рабочей группы по политическим вопросам, гуманитарной рабочей группы, экономической рабочей группы;

четверг, 21 января, – видеоконференция общего заседания Трехсторонней контактной группы.

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