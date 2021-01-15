Украинская делегация в ТКГ по Донбассу опубликовала график и повестку дня ближайших встреч

Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе обнародовала через свою страницу в Facebook график ближайших заседаний в январе и вопросы, которые будут на них рассматриваться.
Очередные заседания Трехсторонней контактной группы в режиме видеоконференций запланированы по следующему графику:
- понедельник, 18 января, – видеоконференция рабочей группы безопасности;
- вторник, 19 января, – видеоконференция рабочей группы по политическим вопросам, гуманитарной рабочей группы, экономической рабочей группы;
- четверг, 21 января, – видеоконференция общего заседания Трехсторонней контактной группы.
Повестка дня:
- имплементация Минских соглашений и итогов Парижского саммита;
- обеспечение безопасности в зоне конфликта, соблюдение режима прекращения огня, разведение сил и средств, включая согласование новых участков разведения; обновление плана разминирования;
- продолжение разработки «Плана совместных шагов»;
- возобновление работы КПВВ и открытие новых в населенных пунктах Золотое и Счастье (Луганская обл.);
- обмен удерживаемыми лицами; полный и безусловный доступ международных организаций;
- восстановление социально-экономических связей через линию разграничения.