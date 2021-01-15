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Украинская делегация в ТКГ по Донбассу опубликовала график и повестку дня ближайших встреч

15.01.21 12:31
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе обнародовала через свою страницу в Facebook график ближайших заседаний в январе и вопросы, которые будут на них рассматриваться.

Очередные заседания Трехсторонней контактной группы в режиме видеоконференций запланированы по следующему графику:

  • понедельник, 18 января, – видеоконференция рабочей группы безопасности;
  • вторник, 19 января, – видеоконференция рабочей группы по политическим вопросам, гуманитарной рабочей группы, экономической рабочей группы;
  • четверг, 21 января, – видеоконференция общего заседания Трехсторонней контактной группы.

Повестка дня:

  • имплементация Минских соглашений и итогов Парижского саммита;
  • обеспечение безопасности в зоне конфликта, соблюдение режима прекращения огня, разведение сил и средств, включая согласование новых участков разведения; обновление плана разминирования;
  • продолжение разработки «Плана совместных шагов»;
  • возобновление работы КПВВ и открытие новых в населенных пунктах Золотое и Счастье (Луганская обл.);
  • обмен удерживаемыми лицами; полный и безусловный доступ международных организаций;
  • восстановление социально-экономических связей через линию разграничения.

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