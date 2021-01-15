Не только потому что «резервисты» скрывались: В соцсети сообщили о низкой явке на «сборах» в «Л-ДНР»

На «сборах резервистов», которые проводились в «Л-ДНР» в конце минувшего года, была очень низкая явка. Об этом сообщают в Телеграм-канале, освещающем жизнь в «республиках».

Как напомнили в паблике, осенью в «ДНР» были проведены сборы резервистов, а затем, по «указу» «главы ДНР» Дениса Пушилина, «военный комиссариат и местные власти ДНР» должны были до ноября 2021 года «обеспечить явку в пункты предварительного сбора граждан, пребывающих в запасе и приписанных к воинским частям». В «ЛНР» и «ДНР» также были проведены учения «сил гражданской защиты».

«Объявленные мероприятия по сверке военнообязанных лиц показали, что в ЛНР присутствовало 11%, а в ДНР – 14% от общего количества таковых. Цифры таковы не только по причине, что резервисты скрывались и игнорировали мероприятия – это имело место повсеместно – а потому, что отсутствовали люди, которых военкоматы подают в последние три года. Это к вопросу о миграции населения... Выводы будут сделаны в феврале-марте», – отмечают в паблике.

Как сообщалось ранее, в «ДНР» с 23 ноября по 27 ноября всем «пребывающим в запасе» предписали явиться на пункты предварительного сбора. Аналогичные мероприятия с 17 по 21 ноября проводились в «ЛНР».

В этой связи с утра 22 ноября в Донецке проводили поквартирный обход представители «военной комендатуры» и «народной милиции ДНР» («республиканская» армия). Они собирали сведения о проживающих и о соседях. Причем интересовались информацией и о женщинах. Некоторым мужчинам вручили «повестки» о необходимости прибыть в пункт сбора. 23 ноября жители «ДНР» начали получать на свои телефоны SMS с требованием явиться в «военкоматы».