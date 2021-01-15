Продавал артиллерийский порох: На Луганщине разоблачили торговца взрывчатыми веществами

В Луганской области правоохранители разоблачили мужчину, который занимался на территории региона сбытом взрывчатого вещества. Об этом сегодня, 15 января, сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

«Во время оперативных мероприятий 43-летний житель города Северодонецк реализовал 6,5 кг нитроцеллюлозных взрывчатых веществ – артиллерийского пороха. В ходе санкционированного обыска по месту жительства мужчины обнаружены и изъяты денежные средства, который он получил за сбыт взрывоопасного товара», – говорится в сообщении.

Торговец взрывчаткой задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Ему сообщено о подозрении в приобретении, хранении и сбыте взрывчатых веществ без предусмотренного законом разрешения (ч.1 ст. 263 УК Украины). В суд направлено ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения, областная прокуратура настаивает на взятии гражданина под стражу. В случае доказательства вины подозреваемому грозит от 3 до 7 лет лишения свободы.