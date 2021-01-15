В «ДНР» сообщили, где будут проводить ТО автомобилей

В «ДНР» ввели обязательный техосмотр транспортных средств. Об этом говорится в сюжете одного из «республиканских» телеканалов.

Соответствующее «постановление» приняло «правительство». «Процедура будет проводиться на базе специальных СТО, которые предварительно прошли соответствующую аттестацию. Данная норма необходима для получения страховых полисов ОСАГО», – уверяют в «ДНР».

Услуга платная, сумма устанавливается оператором СТО и зависит от объема работы и вида транспортного средства. «Специальные талоны на ТО выдают сотрудники ГАИ», – утверждают в «ДНР».

Мнения водителей, как говорится в сюжете, разделились. Кто-то считает эту меру необходимой, а кто-то относится к новым правилам с опаской.

«Раньше был ТО, и все проходили… Нормально отношусь… На 3 года надо подавать, а не на год… Машины сейчас более качественные – на них не надо никакого ТО», – делятся водители.

Напомним, в «ДНР» утвердили порядок проведения обязательного техосмотра транспортных средств. 30 декабря 2020 года утвердили бланк-заявку, в котором используется украинская терминология.

Ранее сообщалось, что сроки прохождения техосмотра транспортных средств в «ДНР» зависят от категории ТС.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube