Создатель «Ералаша» Борис Грачевский умер от коронавируса

В России 14 января умер художественный руководитель детского юмористического журнала «Ералаш» Борис Грачевский. Об этом сообщила его жена Екатерина Белоцерковская, передает российский «ТАСС».

Грачевский скончался от коронавируса, на момент смерти ему был 71 год.

Режиссер 28 декабря был госпитализирован, а до этого в связи с выявлением коронавируса он проходил терапию дома. 10 января Белоцерковская рассказала, что врачам удалось стабилизировать состояние Грачевского, который на тот момент уже был переведен в реанимацию.

Борис Грачевский родился 18 марта 1949 года в Москве. В 1968 году окончил Калининградский механический техникум. Работал старшим администратором на Центральной киностудии детских и юношеских фильмов им. Горького. В 1974 году вместе с драматургом Александром Хмеликом стал основателем детского юмористического киножурнала «Ералаш». В 1974–1984 годах Грачевский был директором «Ералаша», с 1984 года – художественным руководителем этого киножурнала.