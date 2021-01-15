Зарево огромное: В «ЛНР» из-за аварии на газопроводе без газа остались жители Лутугинского района

В «ЛНР» сегодня, 15 января, из-за аварии на магистральном газопроводе часть населенных пунктов Лутугинского района осталась без газа. Об этом сообщает пресс-служба местной «райадминистрации».

«По информации Лутугинского участка эксплуатации газового хозяйства Краснолучского межрайонного управления эксплуатации газового хозяйства, 15 января 2021 года произошла авария на газопроводе высокого давления в районе села Глафировка. В связи с аварией прекращена подача природного газа в Лутугино, поселки городского типа Белореченский, Георгиевка, Ленина, Успенка, Врубовский, Челюскинец, поселок Лесное, а также на улицу Знаменка в селе Роскошное», – говорится в сообщении.

В «администрации» уверяют, что о пуске газа будет сообщено после устранения аварии, и призывают жителей перекрыть вентили перед газовыми приборами.

О сроках устранения последствий аварии не сообщается.

В то же время, жители пытаются дозвониться до аварийных служб и теряются в догадках, сколько времени им придется оставаться без газа и тепла.

«Знакомые звонили в горгаз, сказали, на ремонт уйдет не меньше 20 часов. Хотя другие говорят, что не будет 3 дня... Газа не будет 3 дня, сказали. Хз – правда это или нет. Но его нет не у всех», – пишут местные жители в соцсетях.

Некоторые местные жители начали размещать объявления о том, что купят тепловентиляторы б/у или возьмут в аренду.

«Может, кто продает б/у тепловентилятор? Куплю. Или, может, кто дня на два на пользование даст? Конечно же, пользование оплачу!», – спрашивает Роман.

Авария была масштабной, и еще до появления «официальной» информации в соцсетях распространилось сообщение о взрыве магистральной газовой трубы в районе неподконтрольного украинской власти Кировска (после декоммунизации – Голубовка). Люди за несколько километров видели зарево от горения газа.

«Сегодня в 5 часов утра в Кировске (Голубовке – ред.) взорвалась магистральная газовая труба. Жертв нет. Власть пытается не предавать огласке это ЧП... Сам видел, от нас оно в 5 км, зарево огромное», – пишут в местных пабликах.