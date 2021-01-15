Если Украина докажет: Додик назвал условие, при котором вернет скандальную икону из Луганска

Председатель президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик заявил, что отдаст Украине икону, которую дарили главе МИД России Сергею Лаврову, если Киев сможет доказать, что искал ее ранее. Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на Radio Slobodna Evropa.

Додик сказал, что не получил ответа от Украины относительно того, искали ли они икону, а также не было предоставлено никаких данных, связанных с ней.

«Если Украина докажет, что просила об иконе до того дня, когда я встретился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, я приму это и мы передадим ее им», – сказал Додик.

Додик упомянул об иконе, говоря о ситуации в судебной системе Боснии, которую он назвал «катастрофической».

«Примером этого является икона, в связи с которой постоянно ведутся разговоры, хотя Украина ее не ищет. Есть заявление Агентства по координации деятельности полицейских органов Боснии и Герцеговины, которая отвечает за сотрудничество с Интерполом, что Интерпол не располагает информацией о поиске иконы», – сказал он.

В МИД Украины в ответ на это заявили, что не воспринимают ультиматумов члена президиума Боснии и Герцеговины Милорада Додика об условиях возвращения иконы, вывезенной из временно неподконтрольного украинской власти Луганска, которую он попытался подарить главе МИД РФ Сергею Лаврову.

«То, что икона происходит с украинской территории, – это неоспоримый факт. Генеральная прокуратура Украины открыла уголовное производство по делу незаконного вывоза. Мы ожидаем, что боснийско-герцеговинская сторона не будет использовать икону во внутриполитической борьбе, а окажет содействие в рамках уголовного расследования и экспертизы и в ее скорейшем возвращении в Украину», – сказал пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

Он напомнил, что Украина и Босния и Герцеговина являются государствами-участниками Конвенции с 1970 года о мерах, направленных на запрещение и предупреждение незаконного ввоза, вывоза и передачи права собственности на культурные ценности.

«Согласно статье 7, государства-участники этой конвенции обязуются запрещать ввоз культурных ценностей, похищенных из музея или религиозной и светской исторической достопримечательности, а также по требованию другого государства-участника принимать соответствующие шаги для выявления и возвращения любой подобной культурной ценности», – отметил Олег Николенко.

Напомним, 300-летнюю икону главе МИД России Сергею Лаврову 14 декабря подарил председатель президиума Боснии и Герцеговины, сербский представитель Милорад Додик, когда глава МИД РФ находился там с визитом. На фото иконы, распространенном сербским агентством СРНА, видно восковую печать, которая свидетельствует, что памятка принадлежит Украине. Было установлено, что данная икона находилась во временно неподконтрольном украинской власти Луганске, ее стоимость оценивается в 12,5 млн евро.

Посольство Украины в Боснии и Герцеговине направило в Министерство иностранных дел республики ноту с требованием вернуть украинской стороне старинную икону из Луганска. Посольство спрашивало, как икона попала в Боснию и Герцеговину, и требовало разъяснений. Прокуратура Боснии и Герцеговины возбудила дело и начала проверку происхождения иконы.

Позже посол Боснии в России Желько Самарджия заявил, что икона XVIII века из Луганска, подаренная председателем президиума Боснии и Герцеговины Милорадом Додиком главе МИД РФ Сергею Лаврову, возвращена дарителям.

Украина продолжает требовать от руководства Боснии и Герцеговины вернуть икону, похищенную в Луганске и подаренную главе МИД РФ.