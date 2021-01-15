Впервые за 25 лет: Переводчик с Донетчины стал лауреатом самой престижной литературной премии страны

Впервые за 25 лет писатель из Донецкой области стал лауреатом премии имени Максима Рыльского. Данная премия присуждается за лучшие переводы литературных произведений. Лауреатом этого года стал поэт и переводчик из Мариуполя Валерий Киор, который перевел с украинского на греческий (урумский) язык «Кобзарь» Тараса Шевченко. Об этом сообщила секретарь Национального союза журналистов Украины Лина Кущ.

«Это фактически первый перевод "Кобзаря" на урумский язык», – уточнила она.

Отметим, что Валерию Киору 69 лет, он уроженец греческого поселка Старый Крым, который находится недалеко от Мариуполя. После школы работал на заводах, а в 27 лет закончил университет по специальности филология, затем была аспирантура в Донецком госуниверситете (сейчас это Донецкий национальный университет). Далее была преподавательская работа в Мариуполе – в Приазовском государственном техническом университете, в 1984-1990 гг. Киор заведовал кафедрой русского языка.

С 1979 года – на преподавательской работе в Приазовском государственном техническом университете. В 1984-1990 гг. был заведующим кафедрой русского языка, единственным греком в СССР на такой должности.

Валерий Киор досконально владеет русским, украинским языками, родным урумским диалектом и частично новогреческим языком. Пишет стихи, в том числе на урумском языке. Киор считатется основоположником урумской литературы, поскольку первым за более чем 200-летнюю историю греков Приазовья стал писать на этом диалекте греческого языка.

Урумский – один из греческих языков, алфавит которого основывается на буквах кириллицы. На нем (а также на румейском) говорят греки Приазовья, переселившиеся из Крыма.

«Исторически сложилось, что греки в свое время пришли в украинское Приазовье уже двуязычными. Примерно половина из них говорила на румейском, а остальные – на урумском. Так же и сейчас. Румейский относится к индоевропейской языковой семье, урумский – к тюркской. Но даже несмотря на это, между ними много общего», – рассказывал Валерий Киор в интервью «Урядовому кур’єру».

По данным ЮНЕСКО, язык мариупольских греков – урумский язык – находится на грани исчезновения, степень его жизнеспособности определяется как «в серьезной опасности».

Еще в советское время Киор посетил Латвию (в то время Латвийскую ССР). И там он впервые увидел двуязычные издания русских классиков (Пушкина, Ахматовой и других) – стихи в одной книге были представлены на латышском и русском языках. «Меня такой формат поразил настолько, что еще тогда решил: да, это тот путь к читателю, который по возможности следует повторить. То есть одна страница – язык оригинала, а следующая рядом – перевод. Это очень удобно. Поэтому готовя "Кобзарь", так и сделал. Кроме того, в этой книге какой-то степени тексты стихов выступают словарным материалом друг к другу», – пояснял литератор .

Он перевел на урумский язык первое издание «Кобзаря» 1840 года, в которое вошли 8 всем теперь известных произведений: «Думы мои, думы мои», «Перебендя», «Катерина», «Тополь», «Думка» («На что черные мне брови»), «К Основьяненко», «Иван Подкова», «Тарасова ночь».

Фото depo.ua

Фото depo.ua

Сейчас Валерий Киор работает над переводом на урумский язык поэмы Тараса Шевченко «Гайдамаки».

Поэт Валерий Киор читает стихотворение на урумском: