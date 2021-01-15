На Луганщине вызванные коронавирусом осложнения привели к смерти четверых больных

На Луганщине лабораторно подтверждены 179 новых случаев COVID-19. От осложнений умерли еще 4-ро больных. Об этом сегодня. 15 января, сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.

В результате осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 63-летний мужчина из города Лисичанск, 65-летний мужчина и 81-летняя женщина из Северодонецка, 58-летняя женщина из Станично-Луганского района.

География выявленных заболеваний:

город Лисичанск – 16 человек;

Рубежное – 34;

Северодонецк – 52;

Беловодский район – 2;

Кременской – 18;

Новоайдарский – 7;

Новопсковский – 1;

Попаснянский – 27;

Сватовский – 1;

Станично-Луганский – 15;

Старобельский – 6.

За все время исследований в Луганской области COVID-19 лабораторно подтвержден у 12 783 человек, из них:

выздоровели – 9 339 человек (73,1% от всех заболевших);

лечатся – 3 095 пациентов, 418 – стационарно, 2 677 – амбулаторно (24,2%);

умерли – 349 человек (2,7%).

За время распространения коронавируса в Луганской области заболели 486 детей в возрасте до 17 лет, из них выздоровели – 375 детей.

Заполненность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным COVID-19 – 28,2%.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 15 января в Украине COVID-19 заболели 1 млн 146 тыс. 963 человека (847 391 пациент выздоровел, 20 542 – скончались). На подконтрольной украинским властям территории Донецкой области – 40 945 случаев (выздоровели – 31 250 пациентов, летальных случаев – 753).

В «ДНР» – 17 334 заболевших (выздоровели – 10 052 человека, скончались – 1 534 человека). В «ЛНР» – 2 322 заболевших (выздоровели – 1 900 человек, скончались – 202 человека).