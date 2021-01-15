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На Луганщине вызванные коронавирусом осложнения привели к смерти четверых больных

15.01.21 15:19
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

На Луганщине лабораторно подтверждены 179 новых случаев COVID-19. От осложнений умерли еще 4-ро больных. Об этом сегодня. 15 января, сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.

В результате осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 63-летний мужчина из города Лисичанск, 65-летний мужчина и 81-летняя женщина из Северодонецка, 58-летняя женщина из Станично-Луганского района.

География выявленных заболеваний:

  • город Лисичанск – 16 человек;
  • Рубежное – 34;
  • Северодонецк – 52;
  • Беловодский район – 2;
  • Кременской – 18;
  • Новоайдарский – 7;
  • Новопсковский – 1;
  • Попаснянский – 27;
  • Сватовский – 1;
  • Станично-Луганский – 15;
  • Старобельский – 6.

За все время исследований в Луганской области COVID-19 лабораторно подтвержден у 12 783 человек, из них:

  • выздоровели – 9 339 человек (73,1% от всех заболевших);
  • лечатся – 3 095 пациентов, 418 – стационарно, 2 677 – амбулаторно (24,2%);
  • умерли – 349 человек (2,7%).

За время распространения коронавируса в Луганской области заболели 486 детей в возрасте до 17 лет, из них выздоровели – 375 детей.

Заполненность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным COVID-19 – 28,2%.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 15 января в Украине COVID-19 заболели 1 млн 146 тыс. 963 человека (847 391 пациент выздоровел, 20 542 – скончались). На подконтрольной украинским властям территории Донецкой области – 40 945 случаев (выздоровели – 31 250 пациентов, летальных случаев – 753).

В «ДНР» – 17 334 заболевших (выздоровели – 10 052 человека, скончались – 1 534 человека). В «ЛНР» – 2 322 заболевших (выздоровели – 1 900 человек, скончались – 202 человека).

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