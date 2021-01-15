Трое шли с поддельными документами, пятерых не пустили в «ДНР»: Ситуация на КПВВ за неделю

В течение текущей недели через контрольные пункты въезда-выезда на Донбассе прошли более 5,5 тысяч человек. Об этом сегодня, 15 января, сообщает Госпогранслужба Украины.

С укранской стороны все КПВВ на линии разграничения по распоряжению командующего Объединенных сил функционируют ежедневно с 08:00 до 16:00.

В то же время незаконные вооруженные формирования оставляют заблокированными дорожные коридоры напротив контрольных пунктов въезда-выезда «Счастье», «Золотое», «Гнутово», «Майорское» и «Марьинка». Фактический пропуск граждан осуществляется только в контрольных пунктах въезда-выезда «Станица Луганская» – ежедневно и «Новотроицкое» – дважды в неделю в понедельник и пятницу, когда НВФ разблокируют движение по дорожному коридору.

В течение недели военнослужащие Госпогранслужбы Украины оформили:

в КПВВ «Станица Луганская» на временно неподконтрольную территорию – 2 615 человек, на контролируемую территорию – 2 730 человек;

через КПВВ «Новотроицкое» – 119 граждан и 16 транспортных средств проследовали в сторону временно неподконтрольной территории Донбасса. В то же время, 63 человека и 12 транспортных средств пересекли линию разграничения в направлении контролируемой территории.

Кроме того, сообщается, что в «ДНР» не пропустили 5 граждан, и украинские пограничники обеспечили их возвращение на контролируемую территорию.

Также пограничники обнаружили трех граждан, которые следовали на контролируемую территорию по частично поддельным документам. В Нацполицию направлены уведомления об обнаружении признаков уголовного правонарушения.