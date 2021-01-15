На КПВВ «Новотроицкое» сделали первые тесты на коронавирус: Как снимается самоизоляция

Сегодня, 15 января, на КПВВ «Новотроицкое» начали тестировать на антиген к коронавирусу. Такие тесты уже сдали первые 9 человек. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом рассказал начальник отдела стратегического развития Департамента здравоохранения Донецкой облгосадминистрации Александр Педенко.

Он сообщил, что медпункт на КПВВ «Новотроицкое» работает с 8 утра, на 13:00 9 человек выразили желание пройти быстрые антигенные тесты.

Александр Педенко напомнил процедуру снятия самоизоляции и какие в ней произошли изменения.

«Чтобы находиться на подконтрольной территории Украины, лицо, которое осуществляет пересечение линии разграничения, должно установить на свой смартфон мобильное приложение "Вдома". После этого в течение суток будет активировано это мобильное приложение, и снять самоизоляцию можно было только после 14 дней соблюдения самоизоляции, или в определенной сертифицированной лаборатории сделать ПЦР-тест. В случае его негативного результата, этот ПЦР-тест отправляется в приложение "Вдома", и приложение закрывается. Сегодня внесены изменения по самоизоляции пересекающих КПВВ. Приложение "Вдома" устанавливается, но они не ждут двух недель, они непосредственно сдают, по собственному желанию, быстрый тест на антиген коронавируса», – пояснил Педенко.

По его словам, все результаты заносятся в систему, и после обработки этих результатов мобильное приложение «Вдома» будет выключено, если негативный результат. Если позитивный – будет передана информация врачам той территории, куда направляется человек, и будет предложено дальнейшее эпидрасследование, обследование, и если необходимо – лечение.

«На сегодня 9 человек уже прошли тестирование. Как быстро с них снимут самоизоляцию – зависит от того, как оперативно сработают инженеры мобильного приложения "Вдома"», – отметил представитель облздрава.

Ранее сообщалось, что с 15 января на территории сервисного центра у КПВВ «Новотроицкое» прибывшие из «ДНР» смогут пройти бесплатное тестирование на коронавирус. Донецкая область получила быстрые тесты на антиген, которые позволяют в течение 15-30 минут иметь информацию о наличии антигена коронавируса в организме человека. Данные тесты будут использовать на КПВВ «Новотроицкое».