Каждый пятый – нарушитель: На Донетчине провели более 16 тысяч проверок соблюдения карантина

В Донецкой области за период карантина проведено более 16 тысяч проверок соблюдения противоэпидемических требований, в каждом пятом случае были выявлены нарушения. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 15 января, сообщил первый заместитель начальника Главного управления Госпродпотребслужбы Украины в Донецкой области Владимир Кирилюк.

«В течение 2020 и начала 2021 года на продовольственных рынках, в объектах торговли, детских дошкольных учреждениях, оздоровительных учреждениях, школах, общежитиях и т.д. – это широкий перечень учреждений – проведено 16 055 проверок. Нарушения установлены в 3 013 случаях, то есть в каждом 5-м объекте контроля», – отметил Кирилюк.

По результатам составлено 212 протоколов, вынесены постановления и оплачены штрафы. Вынесено 2 665 предписаний, из них выполнено 95%.

«На первом месте по нарушениям продовольственные магазины, на втором месте – продовольственные рынки, на третьем – заведения общественного питания», – добавил представитель Госпродпотребслужбы.