Жителей Донетчины напугала информация о добыче газа в Святогорском месторождении (Фото)

«Нафтогаз» запустил в работу первое месторождение газа плотных пород и 13 января началась подача в систему магистральных газопроводов газа из Святогорского месторождения, которое находится «внутри» недавно приобретенной компанией Юзовской площади. Об этом в Facebook сообщил председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев, передают «Донецкие новости».

«Чтобы сделать это возможным, наши специалисты по Нафтогаз Разведка и Добыча запустили новую установку подготовки газа, 26 км газопровода и подключили 3 скважины. Их особенность в том, что они пробурены в так называемые плотные коллекторы. То есть, в породы с низкой проницаемостью, из которых добывать газ намного сложнее. Но возможно, если применять современные технологии», – написал Коболев.

При этом глава «Нафтогаза» не уточнил, что Святогорское месторождение находится в Харьковской области, в Изюмском районе. В этой связи многие жители Донецкой области решили, что речь идет о курортном городе Святогорске, расположенном под Славянском. Также распространению слухов о том, что на севере Донетчины начали добывать газ, послужили заголовки в отдельных местных СМИ типа «В Святогорке запущено в эксплуатацию месторождение газа», «В Святогорске приступили к добыче газа» и др.

Все это породило массу домыслов на Донетчине, особенно на севере региона. Ведь Изюмский район Харьковщины граничит со Славянским районом Донецкой области. Обсуждая информацию в соцсетях, например, жители Славянска и ближайших поселков довольно настойчиво связывали со стартом добычи отсутствие воды в колодцах, и даже в реке Северский Донец:

Людмила: «Вот и воды в Донце не стало»;

Владимир: «Вода у людей из колодцев уйдет»;

Виктория: «Вот почему у нас в скважинах вода ушла»

Михаил: «Вообще, капец. Вода в колодцах и так начала пропадать. Осадков полгода вообще не было. Теперь понятна причина. Подготавливали......пробовали....что же дальше будет?»;

Александр: «В каком европейском государстве добывают газ в густонаселенных регионах таких как донецкий? Для добычи газа нужна вода? Донецкая область уже сегодня и в будущем, по всем прогнозам, будет нуждаться в пресной воде».

«При чем тут колодцы...?!? Это не сланцевая добыча! Люди, вы о чем? Это традиционная добыча газа. Вы бы для начала разобрались бы!», – пытался переубедить «экспертов» Виталий. Но судя по остроте дискуссии, ему это не удалось.

Ситуацию прокомментировал глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко, сделав акцент, что добыча действительно ведется в Харьковской области, а не в Святогорске.

«Некоторые СМИ распространяют искаженную информацию, якобы в Святогорске начали добывать газ плотных пород. Это – неправда. На самом деле Святогорское газоконденсатное месторождение, разработку которого запустил НАК "Нафтогаз Украины", расположенно в Изюмском районе Харьковской области. По информации руководителя "Нафтогаза" Андрея Коболева, на Харьковщине действительно начали подавать в систему магистральных газопроводов газ с месторождения, которое находится внутри большой Юзовской площади», – написал в телеграм-канале сегодня, 15 января, Кириленко.

Карта размещения Святогорского месторождения от ГП «Укргаздобыча», которое начинало разведку и разработку данной территории: