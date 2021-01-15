За 2020 год: В «ДНР» сообщили, сколько людей задержали за нарушение комендантского часа

В 2020 году в «ДНР» за нарушение комендантского часа задержали около 4000 человек. Об этом сегодня, 15 января, сообщает пресс-служба «МВД ДНР».

«С начала 2020 года сотрудниками подразделений … задержано и доставлено в органы внутренних дел более 350 человек, подозреваемых в совершении преступлений и правонарушений. За нарушение комендантского часа за 2020 год … было доставлено в ОВД более 3900 нарушителей», – говорится в сообщении.

Напомним, что комендантский час действует в «ДНР» с 2014 года – с 23:00 до 5:00 (по местному – московскому – времени) гражданскому населению запрещено выходить на улицы. Но в «республике» с 31 декабря 2020-го по 10 января 2021 года объявили выходными днями и отменили действие КЧ. Однако люди все равно старались на улице в ночное время не появляться. Они отмечали, что большинство за 6 лет уже так приучены к запрещающему режиму, что не решались выходить из дома. А обладатели украинских паспортов боялись, что их как в прошлом году, заберут в райотделы «полиции».

А жительница Донецка в праздничные дни проехала по центру Донецка после 23:30. На улицах действительно – ни машин, ни людей, несмотря на отмену комендантского часа.