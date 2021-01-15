Вакцина от COVID-19: На Донетчине пояснили, когда смогут остановить эпидемию

Донетчина готовится к процессу вакцинации населения от коронавируса. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 15 января, рассказал начальник отдела стратегического развития Департамента здравоохранения Донецкой облгосадминистрации Александр Педенко.

«Любая вакцинация может остановить любую эпидемию, если при этом было вакцинировано не менее 95% населения. В таком случае вырабатывается сильный коллективный иммунитет», – отметил он.

Департамент здравоохранения области уже получил разъяснения от Минздрава относительно вакцинации от коронавируса. «В конце прошлого года Минздрав издал приказ о "дорожной карте" относительно вакцинации от COVID-19. В Донецкой области определены ответственные лица на уровне области и административных территорий. Уже сформированы мобильные бригады, которые при поступлении вакцины будут оперативно проводить вакцинирование. Определены первые группы, которым будут сделаны такие прививки – это уязвимые слои населения. Все это есть в приказе о "дорожной карте"», – рассказал Педенко.

Он подчеркнул, что как только вакцина поступит в регион, медработники сразу начнут процесс вакцинации.