Взрыв на газопроводе: В «ЛНР» без газа остались 13 тысяч жителей, больницы и школы

В «ЛНР» сегодняшний взрыв на магистральном газопроводе в Лутугинском районе (в районе села Глафировка) назвали подрывом и диверсией. И, как всегда, обвинили в этом украинскую сторону.

«Факт подрыва газопровода согласно пункту "б" части 2 статьи 342 УК ЛНР квалифицирован как "Диверсия". Возбуждено уголовное дело», – говорится в сообщении «МГБ ЛНР».

Представитель «ЛНР» в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам Трехсторонней контактной группы Ольга Кобцева заявила, что произошедшее – теракт и обвинила в этом украинскую сторону. «Очень печально, что такие террористические акты происходят накануне очередной видеоконференции в рамках переговорного процесса», – сказала «республиканка».

В результате ЧП без газа остались около 13 тысяч абонентов. «Без газоснабжения остались 10 населенных пунктов: Лутугино, Георгиевка, Челюскинец, Роскошное, Успенка, Белореченский, Комсомолец, Лесное, Врубовский, Ленина. В общей сложности 12 680 абонентов остались без тепла», – перечислила Кобцева.

Также без газоснабжения ряд социально важных объектов, в том числе школы, медучреждения и котельные:

103 коммунально-бытовых объекта;

21 социальный объект: 14 школьных и дошкольных учреждений, 6 медицинских учреждений, Лутугинский дом творчества;

20 ведомственных котельных.

«В Лутугинской городской центральной больнице, где предусмотрено круглосуточное пребывание пациентов, на стационарном лечении находилось 185 больных», – отметила Кобцева.

Как сообщалось ранее, в «ЛНР» сегодня, 15 января, из-за взрыва на магистральном газопроводе часть населенных пунктов Лутугинского района осталась без газа, соответственно у многих нет отопления. В этой связи жители начали размещать в соцсетях объявления о том, что купят тепловентиляторы б/у или возьмут в аренду. Очевидцы отмечают, что авария была масштабной, взрыв произошел около 5 утра.