Луганщина: За взятку в 5 тысяч налоговик отделался штрафом в 17 тысяч

В Северодонецке городской суд вынес приговор инспектору Главного управления Государственной налоговой службы в Луганской области по факту получения взятки (ч. 1 ст. 368 УК Украины). Об этом сегодня, 15 января, сообщает пресс-служба Луганской областной прокуратуры.

В связи с соглашением о признании виновности между прокурором и обвиняемым, налоговику суд назначил наказание в виде штрафа в размере 17 тыс. грн с 2-летним сроком лишения права занимать должности.

В ходе судебного разбирательства установлено, что в июне 2020 года налоговик одного из отделов управления контроля за оборотом и налогообложением подакцизных товаров ГУ ГНС в Луганской области получил от частного предпринимателя взятку в сумме 5 тыс. грн. За эту сумму он обещал не вмешиваться в предпринимательскую деятельность по реализации табачных изделий. Правоохранители задержали госслужащего непосредственно при получении взятки.

Сейчас приговор вступил в законную силу.