В 18 громадах: На Донбассе в марте снова не состоятся выборы

В марте не состоятся местные выборы в 10-ти территориальных громадах Донетчины и 8-ми на Луганщине, в которых избирательный процесс не проходил осенью прошлого года. Власти региона считают, что проведение здесь волеизъявления все еще небезопасно. Об этом сегодня, 15 января, сообщил председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.

Он отметил, что 12 января состоялось рабочее совещание по вопросам проведения местных выборов 28 марта 2021 года в отдельных громадах Донецкой и Луганской областей. На нем кроме руководства областей присутствовали и силовики: главы Нацполиции двух областей, и.о. командующего Объединенных сил Виктор Ганущак, руководство Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях.

Участники пришли к выводу, что в связи с продолжением Российской Федерацией вооруженной агрессии против Украины, невозможно обеспечить стопроцентную безопасность граждан во время подготовки и проведения в соответствии с Избирательным кодексом Украины местных выборов 28 марта 2021 года на избирательных участках в следующих громадах:

– Донецкая область:

Светлодарская, Торецкая городские территориальные громады (Бахмутский район);

Волновахская, Угледарская городские, Мирненская, Ольгинская поселковые территориальные громады (Волновахский район);

Сартанская поселковая территориальная громада (Мариупольский район);

Авдеевская, Марьинская городские, Очеретинская поселковая территориальные громады (Покровский район);

– Луганская область:

Горская, Лисичанская, Попаснянская, Северодонецкая городские территориальные громады (Северодонецкий район);

Счастьенская городская, Станично-Луганская, Широковская поселковые, Нижнетепловская сельская территориальные громады (Счастьенский район).

«Копия протокола направлена в Центральную избирательную комиссию», – резюмировал Кириленко.

Напомним, 8 августа 2020 года Центральная избирательная комиссия (ЦИК) на основании заключений Донецкой и Луганской военно-гражданских администраций (ВГА) установила невозможность проведения 25 октября первых местных выборов в 18 территориальных громадах: в 10-ти на Донетчине и в 8-ми на Луганщине.

Тем не менее, ЦИК в январе 2021 года снова обратилась к Донецкой и Луганской облгосадминистрациям с запросом о возможности подготовки и проведения первых местных выборов 28 марта 2021 года в данных громадах.

Пока планируется для данных 10-ти громад создать военно-гражданские администрации.