Подозревают Харьковщину: Глава Донетчины прокомментировал ситуацию с качеством воды

Состав воды, подаваемой потребителям Донетчины коммунальным предприятием «Компания "Вода Донбасса"», соответствует действующим санитарным нормам. Об этом сегодня, 15 января в Facebook заявил предстедатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко в ответ на распространяемые в регионе слухи об ухудшении качества питьевой воды.

«Но вместе с тем, в водах реки Северский Донец, где берет начало канал "Северский Донец – Донбасс" (который является единственным питьевым источником для 4 млн жителей Донетчины), фиксируется превышение фоновых показателей аммония. Примерно в 2-4 раза», – сообщил Кириленкою

Чтобы выяснить причины, лаборатории провели анализ воды в реке и ее притоках. Наибольшая концентрация аммония (14,25 мг / л) зафиксирована в Харьковской области в реке Уды, которая является притоком Северского Донца.

Схема бассейна Северского Донца / Иллюстрация из открытых источников

«Учитывая результаты анализов, в компании "Вода Донбасса" предполагают, что вероятным источником загрязнения являются очистные сооружения одного из коммунальных предприятий Харьковской области», – продолжил глава Донетчины.

Вчера, 14 января, состоялось заседание рабочей группы Межведомственной комиссии, на которой Харьковской облгосадминистрации было рекомендовано создать соответствующую рабочую группу и выяснить причины ухудшения экологической ситуации в бассейнах рек Уды и Северский Донец. К этой работы будут привлечены и сотрудники Северско-Донецкого басейнового управления водных ресурсов и КП «Компания "Вода Донбасса"».

«Вода Донбасса» и «Попаснянский райводоканал» продолжают лабораторные исследования воды.

«Еще раз подчеркиваю: несмотря на все осложнения, к конечному потребителю в Донецкой области доходит вода, которая отвечает санитарным нормам. Фильтровальные станциӥ области работают с соблюдением технологических режимов и применяют необходимое количество реагентов в соответствии с изменениями качества воды в источнике водоснабжения – канале "Северский Донец-Донбасс"», – резюмировал Кириленко.

Напомним, в городах Донецкой области массово расходятся слухи об отравленной или непригодной к употреблению воде в центральном водоснабжении. Но власти городов Донетчины утверждают: данная информация – фейк.

В компании «Вода Донбасса» заявили, что увеличение концентрации аммония в воде канала «Северский Донец – Донбасс» было зафиксировано в декабре 2020 года. И отметили, что это не техногенное, а типичное природное явление – «не является редкостью для осенне-зимнего периода». Присутствие в воде необычного запаха в некоторых районах объясняют также природными факторами: «Это вызвано погодными условиями – нехарактерным для зимнего периода повышением температурных значений».

В компании подчеркивают, что питьевая вода, подаваемая потребителям, соответствует всем нормативным требованиям.