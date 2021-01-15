Впервые на подконтрольной части: На Луганщине провели операцию по лазерному дроблению камней

В Северодонецке 14 января в областной больнице провели операцию по измельчения мочевых камней с использованием гольмиевого лазера. Это первая такая операция, выполненная на подконтрольной Украине территории Луганской области. Об этом сегодня, 15 января, сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.

Отмечается, что операцию провели специалисты урологического отделения Луганской областной клинической больницы (после 2014 года работает в Северодонецке). Ранее клиника получила современное оборудование, которое позволяет выполнять сложные малотравматичные операции на органах мочеполовой системы.

«Лазерное разрушение камней почек и мочевых путей позволяет лечить больных методами без тяжелых хирургических операций», – пояснили в ЛугОГА.