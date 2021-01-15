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Зеленский рассказал Меркель о ситуации на Донбассе

15.01.21 19:13
Ангела Меркель и Владимир Зеленский
Ангела Меркель и Владимир Зеленский / Фото: pravda.com.ua

Сегодня, 15 января, состоялся телефонный разговор между президентом Украины Владимиром Зеленским и канцлера Германии Ангелой Меркель. В ходе беседы поднималась и тема Донбасса. Об этом сообщает пресс-служба главы украинского государства.

«Президент Украины подробно проинформировал Федерального канцлера Германии о ситуации на Донбассе, отметив, что режим прекращения огня, который продолжается с 27 июля 2020 года, в целом соблюдается, хотя и с трудом и провокациями. Он сообщил о гибели во время обстрела украинского военного на этой неделе и о раненом накануне», – говорится в релизе.

Зеленский акцентировал внимание на том, что, кроме установления режима прекращения огня, практически отсутствует прогресс в других аспектах мирного урегулирования, хотя Украина выполнила все договоренности, достигнутые на встрече лидеров «Нормандской четверки» в Париже в декабре 2019 года.

Обе стороны признали, что переговоры советников лидеров «Нормандской четверки» 12 января этого года в Берлине были непростыми, но конструктивными. Украина и Германия ожидают следующие консультации 22 января.

Президент пригласил Германию присоединиться к международной платформе по деоккупации Крыма, а также пригласил Ангелу Меркель посетить Киев по случаю 30-й годовщины независимости Украины.

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