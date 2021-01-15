Зона ООС в 2020 году: В Минобороне сообщили о количестве погибших

В течение 2020 года в результате боевых действий на Донбассе погибли 50 военных Вооруженных сил Украины. Всего с 2014 года в ходе АТО / ООС погибли 2665 украинских защитников. Об этом сообщило Министерство обороны, передает «Радио Свобода».

«Количество военнослужащих ВС Украины, которые погибли за период проведения боевых действий во время ООС с начала 2020 года, составляет 50 человек. Количество военнослужащих ВС Украины, которые получили ранения за период проведения боевых действий во время ООС с начала 2020 года, составляет 339 человек», – говорится в ответе ведомства, подписанном начальником Управления по связям с общественностью ВСУ Богданом Сеником.

По иным причинам, кроме боевых, на территории проведения Операции Объединенных сил в течение 2020 умерли 79 украинских военных.

Всего, по данным Минобороны, в ходе проведения сначала АТО, затем ООС на Донбассе с 2014 года погибли 2665 военных ВСУ, ранены 10 152. Количество «других погибших (умерших)» военных ВСУ, по заявлению ведомства, составляет 1168 человек.