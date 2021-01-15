Чего желают медикам: Итоги конкурса от Фонда Рината Ахметова

В конце 2020 года Фонд Рината Ахметова предложил всем желающим поблагодарить главных героев ушедшего года – медиков – за профессионализм в борьбе с коронавирусом и поздравить их с Новым годом. Автору самого оригинального поздравления был обещан ценный приз – экшн-камера. Пожелания врачам собирались под специальным конкурсным постом на страницах Фонда Рината Ахметова в социальных сетях Facebook и Instargram и на личных страницах с хештегами Фонда. Постоянные читатели аккаунтов активно участвовали в конкурсе и лайками поддерживали лучшие поздравления. Об этом сегодня, 15 января, сообщает пресс-служба Фонда.

Всего на конкурс свои пожелания для медиков прислали более 200 человек. География участников обширна, поздравления слали со всей Украины и даже из-за границы. В основном, медикам желали здоровья, финансового благополучия и любви.

А наибольшее число лайков (583) собрал комментарий с поздравлением от Вероники Савченко: «Врач – профессия с большой буквы, именно врачи ежедневно спасают или облегчают чью-то жизнь. Поэтому в праздничной суете не забудьте о знакомых докторах! Поздравляю всех врачей с Новым годом! Пусть всегда везет! Яркой, солнечной погоды и добрых, светлых дней!»

Вероника признана победителем конкурса и получает главный приз.

«2020 год был годом сложных испытаний для всего мира, в том числе для Украины. Угроза коронавируса сплотила общество и выявила главных героев нашего времени – медиков. Они находились на передовой борьбы с коронавирусом, работали в «красной зоне» без выходных и праздников, чтобы спасать жизни и здоровье украинцев. На протяжении всего года Фонд Рината Ахметова поддерживал врачей, передавая им современное медицинское оборудование и расходные материалы, необходимые для лечения COVID-19. Перед Новым годом был организован конкурс «Поздравь медиков». Все поздравления, полученные от подписчиков аккаунтов Фонда в социальных сетях, переданы врачам», – сказала Юлия Ершова, директор по коммуникациям Фонда Рината Ахметова.