Повышение тарифов: Чего ждать обладателям субсидии на Донетчине (Видео)

После повышения тарифов на коммунальные услуги размер субсидии будет пересчитан автоматически.

Пенсионерка Людмила из Мариуполя живет в частном доме. В период отопительного сезона ей очень помогает субсидия. Но сейчас женщина переживает, что после повышения тарифов этих средств может не хватить. «Может, пересчитают и будут больше давать. Но пока, с целью экономии, мы тепло включаем только ночью. Если топить круглосуточно, то у нас выходит около 400 куб. газа в месяц. А так мы 200 кубометров расходуем», – пояснила Людмила.

В городском департаменте соцзащиты успокаивают: вместе с повышением сумм в платежках увеличится и размер жилищной субсидии. Выплаты пересчитают автоматически, а об изменениях сообщат с помощью SMS-уведомления.

«Эти уведомления приходят в случае изменения тарифов при автоматическом назначении субсидии, в случае первого назначения. Будут указаны – насчитанная субсидия, период ее действия», – комментирует Татьяна Марьянова, специалист Департамента соцзащиты населения Мариупольского горсовета.

Она добавила, что те, кто оформляют такую госпомощь в январе, при определенных условиях могут получить компенсацию с начала отопительного сезона (т.е. с осени прошлого года). «Это в случае, когда человек не мог обратиться для назначения субсидии в срок по уважительным причинам, в связи со сложными жизненными обстоятельствами. Этот вопрос рассматривается комиссией. Человек может обратиться сейчас, а субсидия будет назначена с октября [прошлого года]», – уточнила Марьянова.

Подать документы и обратиться за консультацией могут все желающие – в период локдауна Центры предоставления административных услуг (ЦНАП / ЦПАУ) продолжают работать в формате электронной очереди. «Например, наши посетители могут предварительно записаться на прием самостоятельно через сайт Центра (раздел – "Предварительная запись"). Или через звонок в ЦНАП, или через Viber путем диалога с администратором ЦНАПа», – отметила начальница ЦПАУ Мариуполя Дарья Колесова.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Донбасс»