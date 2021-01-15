Украина открыла уголовное дело по 300-летней иконе из Луганска

Украина открыла уголовное производство по делу об иконе XVIII века из Луганска, которая оказалась в Боснии и Герцеговине и была подарена главе МИД России Сергею Лаврову. Наша страна также отвергает ультиматумы из Боснии об условиях ее возвращения. Об этом заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко, передает «Радио Свобода».

По его словам, Офис генерального прокурора начал такое производство по статье о незаконном вывозе иконы из Украины.

Николенко подчеркнул: то, что икона происходит с территории Украины, является неоспоримым фактом.

«Украина отвергает язык оговорок и ультиматумов со стороны члена президентского органа Боснии и Герцеговины Милорада Додика», – добавил представитель по поводу заявлений главного боснийского чиновника, что, мол, икону могут вернуть Украину, только если она докажет, что разыскивала ее и до дня, когда СМИ сообщили о даровании ее Лаврову.

Напомним, 300-летнюю икону святого Николая главе МИД России Сергею Лаврову 14 декабря 2020 года подарил председатель президиума Боснии и Герцеговины, сербский представитель Милорад Додик. При этом памятка принадлежит Украине. Было установлено, что ранее данная икона находилась во временно неподконтрольном украинской власти Луганске, ее стоимость оценивается в 12,5 млн евро.

В конце декабря 2020 года депутат парламента Республики Сербской в составе Боснии и Герцеговины Небойша Вуканович заявил, что 300-летнюю икону Додику привезли из Луганска сербские «добровольцы», воевавшие там против Украины на стороне «ЛНР».

Посольство Украины в Боснии и Герцеговине направило в МИД республики ноту с требованием вернуть украинской стороне старинную икону из Луганска. Посольство запрашивало, как икона попала в Боснию и Герцеговину, и требовало разъяснений. Прокуратура Боснии и Герцеговины возбудила дело и начала проверку происхождения иконы.

После скандала икона XVIII века из Москвы была возвращена в Боснию.

Украинская сторона продолжает требовать от руководства республики вернуть икону в Украину. На это председатель президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик заявил, что отдаст икону, если Киев сможет доказать, что искал ее ранее.