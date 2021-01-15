В конце января Украина вернется к адаптивному карантину, – Шмыгаль

Правительство не планирует продлевать локдаун, который длится с 8 по 24 января. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью каналу «Украина 24».

По его словам, с 25 января страна должна вернуться к адаптивному карантину, а локдаун вводили, чтобы уменьшить рост заболеваемости после новогодних праздников.

«Этот карантин завершится 24 числа, с 25-го мы перейдем, вероятно, к "оранжевой" зоне, которая действовала до введения этих правил. На самом деле, мы очень внимательно наблюдаем за ситуацией, началось небольшое увеличение [заболеваемости], мы ожидаем более значительного роста», – сказал Шмыгаль.

По его словам, при этом медицинская система готова к росту числа заболевших, сейчас в ковид-больницах занято лишь 33% предназначенных мест. «На сегодняшний день более 53 тысяч коек в больницах обеспечено кислородом. Общее количество отведенных под ковидных больных коек – 63 тысячи, занята на сегодняшнее утро 21 тысяча коек», — сообщил премьер.

Как сообщалось ранее, Минздрав считает, что жесткий карантин (локдаун) следует продолжить после 24 января.