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Донбасс: На ТКГ хотят обсудить восстановление социально-экономических связей через линию разграничения

15.01.21 20:54
Участники ТКГ
Участники ТКГ / Фото: facebook.com

Очередные заседания Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе пройдут на следующей неделе – с 18 по 21 января. Об этом сегодня, 15 января, сообщает пресс-служба украинской делегации ТКГ.

В связи с карантином, заседания продолжатся в режиме видеоконференций.

Традиционно, сначала пройдут заседания рабочих групп, в завершении – встреча ТКГ на уровне глав делегаций:

  • 18 января – видеоконференция рабочей группы по безопасности;
  • 19 января – видеоконференция рабочих групп по политическим вопросам, по гуманитарным вопросам, по экономическим вопосам;
  • 21 января – видеоконференция общего заседания Трехсторонней контактной группы.

На следующей неделе участники ТКГ планируют обсудить следующие вопросы:

  • имплементация Минских соглашений и итогов Парижского саммита;
  • обеспечение безопасности в зоне конфликта, соблюдение режима прекращения огня, разведение сил и средств, включая согласование новых участков разведения; обновление плана разминирования;
  • продолжение разработки плана совместных шагов;
  • возобновление работы КПВВ и открытие новых в населенных пунктах Золотое и Счастье; обмен удерживаемыми лицами; полный и безусловный доступ международных организаций;
  • восстановление социально-экономических связей через линию разграничения.

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