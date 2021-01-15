Донбасс: На ТКГ хотят обсудить восстановление социально-экономических связей через линию разграничения

Очередные заседания Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе пройдут на следующей неделе – с 18 по 21 января. Об этом сегодня, 15 января, сообщает пресс-служба украинской делегации ТКГ.

В связи с карантином, заседания продолжатся в режиме видеоконференций.

Традиционно, сначала пройдут заседания рабочих групп, в завершении – встреча ТКГ на уровне глав делегаций:

18 января – видеоконференция рабочей группы по безопасности;

19 января – видеоконференция рабочих групп по политическим вопросам, по гуманитарным вопросам, по экономическим вопосам;

21 января – видеоконференция общего заседания Трехсторонней контактной группы.

На следующей неделе участники ТКГ планируют обсудить следующие вопросы: