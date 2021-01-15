Донбасс: На ТКГ хотят обсудить восстановление социально-экономических связей через линию разграничения

Очередные заседания Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе пройдут на следующей неделе – с 18 по 21 января. Об этом сегодня, 15 января, сообщает пресс-служба украинской делегации ТКГ.
В связи с карантином, заседания продолжатся в режиме видеоконференций.
Традиционно, сначала пройдут заседания рабочих групп, в завершении – встреча ТКГ на уровне глав делегаций:
- 18 января – видеоконференция рабочей группы по безопасности;
- 19 января – видеоконференция рабочих групп по политическим вопросам, по гуманитарным вопросам, по экономическим вопосам;
- 21 января – видеоконференция общего заседания Трехсторонней контактной группы.
На следующей неделе участники ТКГ планируют обсудить следующие вопросы:
- имплементация Минских соглашений и итогов Парижского саммита;
- обеспечение безопасности в зоне конфликта, соблюдение режима прекращения огня, разведение сил и средств, включая согласование новых участков разведения; обновление плана разминирования;
- продолжение разработки плана совместных шагов;
- возобновление работы КПВВ и открытие новых в населенных пунктах Золотое и Счастье; обмен удерживаемыми лицами; полный и безусловный доступ международных организаций;
- восстановление социально-экономических связей через линию разграничения.