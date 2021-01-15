Гражданские и военные: За 2020 год на Донбассе погиб 241 человек по обе стороны (Инфографика)

В вооруженном конфликте на Донбассе по обе стороны линии разграничения с 2014 года погибло 12 521 человек, из них 241 погиб в 2020 году. Таковы данные Украинского Хельсинского союза по правам человека, обнародованные сегодня, 15 января.

Среди погибших в 2020 году: 233 военных и 8 гражданских лиц. Из установленных причин смерти основными были тяжелое вооружение и взрывчатые боеприпасы (22% от всех причин), а также стрелковое и легкое вооружение (18%).

Кроме того, в 111 случаях гибели военных причины не установлены – это 48% среди жертв-комбатантов.

За 7 лет войны среди погибших по обе стороны линии фронта 12 521 человек (в том числе 155 детей):

11 175 – мужчины (89%);

1 048 – женщины (8%);

298 – жертвы крушения сбитого боинга МН17 (2%).

Напомним, по данным Минобороны, в результате боевых действий на Донбассе за все время АТО / ООС погибли 2665 военных ВСУ, в том числе в течение 2020 года – 50 бойцов.

УХСПЧ при учете жертв войны использует классификацию причин гибели ООН:

тяжелое оружие и взрывчатые боеприпасы – это боевые танки, боевые бронированные машины, артиллерийские системы большого калибра, боевые самолеты, штурмовые вертолеты, военные корабли, ракеты и тому подобное;

установленные взрывные устройства и неразорвавшиеся боеприпасы (НРБ) – самодельные взрывные устройства, взрывоопасные пережитки войны (кроме кассетных боеприпасов), мины и тому подобное;

стрелковое и легкое оружие;

несчастные случаи, связанные с конфликтом;

использования объектов и других средств – применение физической силы / пытки, сексуальное насилие;

оружие нелетального действия – электрошокер, светошумовые гранаты, беспилотный летательный аппарат, травматический пистолет, слезоточивый газ и т. п.

Идентификация погибших происходит с помощью инструментов OSINT (разведка на основе открытых источников) и свидетельств очевидцев.