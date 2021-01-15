Власть снова тащит Украину в «российскую газовую камеру», – Яценюк

Власть снова пытается запустить газ из РФ на территорию Украины, тем самым хочет посадить Украину в «российскую газовую камеру». Такое мнение высказал премьер-министр Украины 2014-2016 гг., лидер «Народного фронта» Арсений Яценюк в интервью «НВ».

«Идет большая комбинация, в рамках которой рассматривается вопрос геополитического восстановления влияния России над Украиной. Попытки поставлять газ из России Украине – элемент этой геополитической игры», – сказал он.

Яценюк назвал тезис о т.н. «независимых компаниях» РФ, которые могут поставлять газ на территорию Украины, «высшей степени ложью»: «Какие независимые энергетические компании в Российской Федерации? Все эти компании прямо или косвенно – под контролем Кремля». Также экспорт газа из РФ регулируется законодательно, «исключительно "Газпром" может дать "зеленый свет" или не дать "зеленый свет" конкретной компании поставлять газ».

«Мы в течение последних 5 лет слезли с российской газовой зависимости, чтобы украинцы не зависели от того, закрыл Путин вентиль на газопроводе или нет. Они нас снова туда тянут.. Считаю, что сейчас сегодняшняя власть тестирует ситуацию – как поведут себя Украина, украинцы и политический истеблишмент, если забросить идею, чтобы вернуться к российскому газу, а точнее, вновь вернуться под российское влияние», – считает политик.

Он подчеркнул, что главный вопрос – не к исполнителям этих шагов, а к тем, кто их утверждает –позиция президента, парламентского большинства, правительства.

По мнению Яценюка, после досрочных парламентских выборов 2019 года страна фактически превратилась из парламентско-президентской в классическую президентскую республику. «Потому и вопросы внешней политики, и вопросы внутренней политики, и вопросы, которые относятся к компетенции правительства или парламента, сегодня сконцентрированы только в одном кабинете – и это кабинет президента Украины», – продолжил он.

«Поэтому то, что говорят мелкие чиновники, – неинтересно. Важно, какую позицию занимает президент. Если президент занимает позицию рыночной, конкурентной экономики, создает рабочие места и защищает тех, кто нуждается в помощи, а не субсидирует богатых за счет бедных, – тогда решения, которые принимает сегодняшнее правительство (и введение государственного регулирования, и возобновление поставок электроэнергии или газа или то из Беларуси, или то из России) – недопустимы. Потому что это антиукраинские и антигосударственные решения», – заключил Яценюк.