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В «ДНР» смертность от коронавируса составляет 8,9%, в «ЛНР» – 8,6%

16.01.21 10:46
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В «ДНР» за сутки скончались 30 человек с подтвержденным коронавирусом, в «ЛНР» медики не зафиксировали ни одного летального исхода. Об этом сообщают пресс-службы «минздрава ДНР» и «минздрава ЛНР».

«За последние сутки в ДНР проведены 546 исследований, выявлены 275 случаев заболевания (50,4%) и у 55 пациентов диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически», – уверяют в «ДНР».

За сутки скончались 30 пациентов с подтвержденным коронавирусом.

По состоянию на 16 января зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 в «ДНР» – 17 664:

  • на лечении (стационарном и амбулаторном) – 5 976 пациентов (33,8% от всех заболевших);
  • выздоровели – 10 124 человека (57,3%);
  • летальных случаев – 1 564 (8,9%).

Также в «ДНР» за сутки выявлено 117 случаев пневмоний, что на 23 случая больше, чем за прошедшие сутки, госпитализирован 101 человек. Всего на лечении находятся 1 767 пациентов с пневмониями, из них 673 – на кислородной поддержке (+35 за сутки).

В «ЛНР» медики зарегистрировали 2 354 случая заражения коронавирусной инфекцией.

За сутки выявили 32 новых случая заболевания. О смертельных исходах не сообщается.

Всего по состоянию на 16 января зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 в «ЛНР» – 2 354, из них:

  • выздоровели – 1 907 человек (81,0% от общего числа заболевших);
  • лечатся – 245 пациентов (10,4%);
  • умерли – 202 человека (8,6%).

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