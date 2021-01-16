Сводка из зоны ООС за 15 января: Версии сторон конфликта

За минувшие сутки со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ) в районе Операции Объединенных сил зафиксированы 5 нарушений режима прекращения огня. Ранен один украинский военный. Об этом сегодня, 16 января, сообщает пресс-центр штаба ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» рядом с населенными пунктами Гнутово и Талаковка НВФ несколько раз открывали огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Неподалеку Трудовского противник вел обстрел украинских позиций из стрелкового оружия. Вследствие обстрелов один украинский военный получил огнестрельное ранение. Воин был быстро доставлен в лечебное учреждение, где ему оказывается необходимая медицинская помощь.

Вблизи Пивденного, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север», НВФ вели огонь из подствольного гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

На обстрелы противника украинские военные открывали огонь. О фактах нарушения режима прекращения огня через украинскую сторону СЦКК проинформированы представители ОБСЕ.

С начала текущих суток, 16 января, вдоль всей линии разграничения нарушения режима прекращения огня не зафиксированы.

В «ДНР» сообщают, что «ВСУ 7 раз обстреляли территорию ДНР в минувшие сутки. Общее количество примененных боеприпасов – 25 единиц. При обстрелах применялись гранатометы различных типов и стрелковое оружие. Под огнем оказались районы поселка Александровка, села Васильевка на донецком направлении, поселка шахты имени Гагарина на горловском направлении, а также окрестности села Коминтерново (после декоммунизации – Пикузы, – ред.). Кроме того, отмечено два взрыва около подконтрольного Киеву населенного пункта Новомихайловка».

В «ЛНР» утверждают, что «за истекшие сутки, 15 января, со стороны вооруженных формирований Украины нарушения режима прекращения огня не зафиксированы».