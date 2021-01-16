Пандемия COVID-19: В Украине заболели 1,15 млн людей

За сутки в Украине лабораторно установили 7 729 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В числе заболевших – 245 детей и 369 медработников. Об этом сегодня, 16 января, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Также за минувшие сутки:

госпитализированы – 2 083 человека;

выздоровели – 9 792 человека;

летальных случаев – 144.

Проведено тестирований за сутки – 48 700 (в том числе методом ПЦР – 29 363, методом ИФА – 19 337).

За все время пандемии в Украине:

заболели – 1 154 692 человека;

выздоровели – 857 183 человека;

летальных случаев – 20 686.

Проведено ПЦР-тестов – 5 934 439.

«За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (821), Запорожской (696), Днепропетровской (586), Донецкой (540) и Львовской (485) областях», – добавил Степанов.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

г. Киев – 821 случай;

Винницкая область – 228 случаев;

Волынская область – 204 случая;

Днепропетровская область – 586 случаев;

Донецкая область – 540 случаев;

Житомирская область – 200 случаев;

Закарпатская область – 147 случаев;

Запорожская область – 696 случаев;

Ивано-Франковская область – 168 случаев;

Киевская область – 474 случая;

Кировоградская область – 92 случая;

Луганская область – 155 случаев;

Львовская область – 485 случаев;

Николаевская область – 409 случаев;

Одесская область – 325 случаев;

Полтавская область – 350 случаев;

Ровенская область – 243 случая;

Сумская область – 237 случаев;

Тернопольская область – 145 случаев;

Харьковская область – 285 случаев;

Херсонская область – 63 случая;

Хмельницкая область – 210 случаев;

Черкасская область – 323 случая;

Черновицкая область – 209 случаев;

Черниговская область – 134 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.