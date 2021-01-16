Пандемия COVID-19: В Украине заболели 1,15 млн людей

За сутки в Украине лабораторно установили 7 729 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В числе заболевших – 245 детей и 369 медработников. Об этом сегодня, 16 января, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
Также за минувшие сутки:
- госпитализированы – 2 083 человека;
- выздоровели – 9 792 человека;
- летальных случаев – 144.
Проведено тестирований за сутки – 48 700 (в том числе методом ПЦР – 29 363, методом ИФА – 19 337).
За все время пандемии в Украине:
- заболели – 1 154 692 человека;
- выздоровели – 857 183 человека;
- летальных случаев – 20 686.
Проведено ПЦР-тестов – 5 934 439.
«За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (821), Запорожской (696), Днепропетровской (586), Донецкой (540) и Львовской (485) областях», – добавил Степанов.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
- г. Киев – 821 случай;
- Винницкая область – 228 случаев;
- Волынская область – 204 случая;
- Днепропетровская область – 586 случаев;
- Донецкая область – 540 случаев;
- Житомирская область – 200 случаев;
- Закарпатская область – 147 случаев;
- Запорожская область – 696 случаев;
- Ивано-Франковская область – 168 случаев;
- Киевская область – 474 случая;
- Кировоградская область – 92 случая;
- Луганская область – 155 случаев;
- Львовская область – 485 случаев;
- Николаевская область – 409 случаев;
- Одесская область – 325 случаев;
- Полтавская область – 350 случаев;
- Ровенская область – 243 случая;
- Сумская область – 237 случаев;
- Тернопольская область – 145 случаев;
- Харьковская область – 285 случаев;
- Херсонская область – 63 случая;
- Хмельницкая область – 210 случаев;
- Черкасская область – 323 случая;
- Черновицкая область – 209 случаев;
- Черниговская область – 134 случая.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.