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Пандемия COVID-19: В Украине заболели 1,15 млн людей

16.01.21 12:08
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

За сутки в Украине лабораторно установили 7 729 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В числе заболевших – 245 детей и 369 медработников. Об этом сегодня, 16 января, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Также за минувшие сутки:

  • госпитализированы – 2 083 человека;
  • выздоровели – 9 792 человека;
  • летальных случаев – 144.

Проведено тестирований за сутки – 48 700 (в том числе методом ПЦР – 29 363, методом ИФА – 19 337).

За все время пандемии в Украине:

  • заболели – 1 154 692 человека;
  • выздоровели – 857 183 человека;
  • летальных случаев – 20 686.

Проведено ПЦР-тестов – 5 934 439.

«За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (821), Запорожской (696), Днепропетровской (586), Донецкой (540) и Львовской (485) областях», – добавил Степанов.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

  • г. Киев – 821 случай;
  • Винницкая область – 228 случаев;
  • Волынская область – 204 случая;
  • Днепропетровская область – 586 случаев;
  • Донецкая область – 540 случаев;
  • Житомирская область – 200 случаев;
  • Закарпатская область – 147 случаев;
  • Запорожская область – 696 случаев;
  • Ивано-Франковская область – 168 случаев;
  • Киевская область – 474 случая;
  • Кировоградская область – 92 случая;
  • Луганская область – 155 случаев;
  • Львовская область – 485 случаев;
  • Николаевская область – 409 случаев;
  • Одесская область – 325 случаев;
  • Полтавская область – 350 случаев;
  • Ровенская область – 243 случая;
  • Сумская область – 237 случаев;
  • Тернопольская область – 145 случаев;
  • Харьковская область – 285 случаев;
  • Херсонская область – 63 случая;
  • Хмельницкая область – 210 случаев;
  • Черкасская область – 323 случая;
  • Черновицкая область – 209 случаев;
  • Черниговская область – 134 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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