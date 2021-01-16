Коронавирус забрал жизни 9 человек в Донецкой области (Карта)

На Донетчине за последние сутки COVID-19 выявлен у 439 больных. Об этом сегодня, 15 января, сообщил председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.
В течение последних нескольких дней коронавирусная болезнь забрала жизни еще 9 человек в Донецкой области:
- по 2 – в Константиновской и Краматорской ОТГ;
- по 1 – в Марьинской, Авдеевской, Новодонецкой, Добропольской и Селидовской ОТГ.
За пятницу, 15 января, лаборатории сообщили о еще 546 больных, среди которых 25 детей:
- 150 – в Мариупольской ОТГ;
- 109 – в Славянской ОТГ;
- 37 – в Краматорской ОТГ;
- 28 – в Бахмутской ТГ;
- 22 – в Волновахской ТГ;
- 20 – в Великоновоселковской ТГ;
- по 19 – в Мирноградской и Николаевской ТГ;
- 18 – в Константиновской ТГ;
- по 16 – в Добропольской и Кураховской ОТГ;
- 14 – в Александровской ОТГ;
- 12 – в Торецкой ОТГ;
- по 10 – в Покровской и Селидовской ОТГ;
- по 8 – в Лиманской и Андреевской ОТГ;
- по 5 – в Никольской, Белозерской и Угледарской ОТГ;
- 4 – в Гродовской ОТГ;
- 3 – в Сартанской ОТГ;
- по 2 – в Мангушской и Марьинской ОТГ;
- по 1 – в Дружковской, Черкасской, Шаховской и Очеретинской ОТГ.
С начала пандемии на Донетчине ковид диагностировали у 41 491 человека, из них:
- выздоровели – 31 250 человек (75,3% от всех заболевших);
- на лечении – 9 479 пациентов (22,8%);
- летальных случаев – 762 (1,8%).