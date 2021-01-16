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Коронавирус забрал жизни 9 человек в Донецкой области (Карта)

16.01.21 11:26
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

На Донетчине за последние сутки COVID-19 выявлен у 439 больных. Об этом сегодня, 15 января, сообщил председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.

В течение последних нескольких дней коронавирусная болезнь забрала жизни еще 9 человек в Донецкой области:

  • по 2 – в Константиновской и Краматорской ОТГ;
  • по 1 – в Марьинской, Авдеевской, Новодонецкой, Добропольской и Селидовской ОТГ.

За пятницу, 15 января, лаборатории сообщили о еще 546 больных, среди которых 25 детей:

  • 150 – в Мариупольской ОТГ;
  • 109 – в Славянской ОТГ;
  • 37 – в Краматорской ОТГ;
  • 28 – в Бахмутской ТГ;
  • 22 – в Волновахской ТГ;
  • 20 – в Великоновоселковской ТГ;
  • по 19 – в Мирноградской и Николаевской ТГ;
  • 18 – в Константиновской ТГ;
  • по 16 – в Добропольской и Кураховской ОТГ;
  • 14 – в Александровской ОТГ;
  • 12 – в Торецкой ОТГ;
  • по 10 – в Покровской и Селидовской ОТГ;
  • по 8 – в Лиманской и Андреевской ОТГ;
  • по 5 – в Никольской, Белозерской и Угледарской ОТГ;
  • 4 – в Гродовской ОТГ;
  • 3 – в Сартанской ОТГ;
  • по 2 – в Мангушской и Марьинской ОТГ;
  • по 1 – в Дружковской, Черкасской, Шаховской и Очеретинской ОТГ.

С начала пандемии на Донетчине ковид диагностировали у 41 491 человека, из них:

  • выздоровели – 31 250 человек (75,3% от всех заболевших);
  • на лечении – 9 479 пациентов (22,8%);
  • летальных случаев – 762 (1,8%).

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