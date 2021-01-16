Коронавирус забрал жизни 9 человек в Донецкой области (Карта)

На Донетчине за последние сутки COVID-19 выявлен у 439 больных. Об этом сегодня, 15 января, сообщил председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.

В течение последних нескольких дней коронавирусная болезнь забрала жизни еще 9 человек в Донецкой области:

по 2 – в Константиновской и Краматорской ОТГ;

по 1 – в Марьинской, Авдеевской, Новодонецкой, Добропольской и Селидовской ОТГ.

За пятницу, 15 января, лаборатории сообщили о еще 546 больных, среди которых 25 детей:

150 – в Мариупольской ОТГ;

109 – в Славянской ОТГ;

37 – в Краматорской ОТГ;

28 – в Бахмутской ТГ;

22 – в Волновахской ТГ;

20 – в Великоновоселковской ТГ;

по 19 – в Мирноградской и Николаевской ТГ;

18 – в Константиновской ТГ;

по 16 – в Добропольской и Кураховской ОТГ;

14 – в Александровской ОТГ;

12 – в Торецкой ОТГ;

по 10 – в Покровской и Селидовской ОТГ;

по 8 – в Лиманской и Андреевской ОТГ;

по 5 – в Никольской, Белозерской и Угледарской ОТГ;

4 – в Гродовской ОТГ;

3 – в Сартанской ОТГ;

по 2 – в Мангушской и Марьинской ОТГ;

по 1 – в Дружковской, Черкасской, Шаховской и Очеретинской ОТГ.

С начала пандемии на Донетчине ковид диагностировали у 41 491 человека, из них: