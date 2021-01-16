242 дня шли бои: В Краматорске почтили память защитников Донецкого аэропорта (Фото)

На Донетчине сегодня, 16 января, почтили память защитников Донецкого аэропорта. Об этом сообщил председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.

«В Краматорске почтили память защитников Донецкого аэропорта – тех, кто вписал свое имя в одну из самых героических страниц этой войны. 242 дня шли бои за ДАП. Жесткие и бескомпромиссные. Неудивительно, что враг назвал украинских защитников киборгами. Но они живы. И даже те, кто ушел на небо, живут в нашей памяти и наших сердцах», – написал Кириленко.

«Передал командиру воинской части, личный состав которой участвовал в обороне аэропорта, "Книгу памяти...". В ней собрана информация о наших земляках, погибших во время защиты Украины», – добавил губернатор.

Напомним, сегодня, 16 января, в Украине День памяти украинских защитников ДАП. Как сообщалось ранее, 6 лет назад, 13 января 2015 года, обвалилась диспетчерская башня ДАП, но бои продолжались.

По словам бывшего начальника Генерального штаба ВСУ Виктора Муженко, первая успешная операция ВСУ была в мае 2014 года, когда после получения информации о захвате ДАП удалось его освободить.