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242 дня шли бои: В Краматорске почтили память защитников Донецкого аэропорта (Фото)

16.01.21 13:48
Краматорск
Краматорск / Фото: facebook.com

На Донетчине сегодня, 16 января, почтили память защитников Донецкого аэропорта. Об этом сообщил председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.

«В Краматорске почтили память защитников Донецкого аэропорта – тех, кто вписал свое имя в одну из самых героических страниц этой войны. 242 дня шли бои за ДАП. Жесткие и бескомпромиссные. Неудивительно, что враг назвал украинских защитников киборгами. Но они живы. И даже те, кто ушел на небо, живут в нашей памяти и наших сердцах», – написал Кириленко.

«Передал командиру воинской части, личный состав которой участвовал в обороне аэропорта, "Книгу памяти...". В ней собрана информация о наших земляках, погибших во время защиты Украины», – добавил губернатор.

Напомним, сегодня, 16 января, в Украине День памяти украинских защитников ДАП. Как сообщалось ранее, 6 лет назад, 13 января 2015 года, обвалилась диспетчерская башня ДАП, но бои продолжались.

По словам бывшего начальника Генерального штаба ВСУ Виктора Муженко, первая успешная операция ВСУ была в мае 2014 года, когда после получения информации о захвате ДАП удалось его освободить.

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