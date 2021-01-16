В «ЛНР» после взрыва на магистральном газопроводе абонентов подключают к газу

В «ЛНР» после взрыва на магистральном газопроводе в Лутугинском районе (в районе села Глафировка) проводят восстановительные работы и подключают абонентов к газу.

Как сегодня, 16 января, сообщает пресс-центр «МЧС ЛНР», 15 января подача газа была прекращена в 9 населенных пунктов Лутугинского района (всего 12 680 абонентов и 24 социально-значимых объекта).

«В 19:30 (15 января по местному времени – ред.) ремонтно-восстановительные работы завершены, возобновлена подача газа до ГРС "Лутугино". По состоянию на 06:00 16 января подключены к газоснабжению все социально-значимые объекты и около 50% абонентов, подключение потребителей к системе газоснабжения продолжается», – уверяют в «ЛНР».

В «МЧС» также отметили, что подача газа была прекращена «в результате аварии на магистральном газопроводе высокого давления диаметром 273 мм "Лутугино – Хрящеватое"».

Как сообщалось ранее, в «ЛНР» 15 января из-за взрыва на магистральном газопроводе часть населенных пунктов Лутугинского района осталась без газа, соответственно, у многих не было отопления. В этой связи жители начали размещать в соцсетях объявления о том, что купят тепловентиляторы б/у или возьмут в аренду. Очевидцы отмечают, что авария была масштабной, взрыв произошел около 5 утра.

В «республике» назвали взрыв диверсией. И обвинили в этом украинскую сторону.