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В Луганской области от осложнений коронавируса умерли 5 человек

16.01.21 16:06
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

На Луганщине лабораторно подтверждены 155 новых случаев COVID-19. От осложнений умерли еще 5 больных. Об этом сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.

В результате осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 89-летний мужчина из города Лисичанск; 96-летняя женщина из Меловского района; 83-летний мужчина из Новоайдарского района; 63-летняя женщина и 89-летний мужчина из Попаснянского района.

География выявленных заболеваний:

  • город Лисичанск – 13 человек;
  • Рубежное – 11;
  • Северодонецк – 66;
  • Белокуракинский район – 2;
  • Кременской – 14;
  • Меловской – 1;
  • Новопсковский – 6;
  • Попаснянский – 22;
  • Станично-Луганский – 3;
  • Старобельский – 13;
  • Троицкий – 4.

За все время исследований в Луганской области COVID-19 лабораторно подтвержден у 12 938 человек, из них:

  • выздоровели – 9 478 человек (73,3% от всех заболевших);
  • лечатся – 3 106 пациентов, 407 – стационарно, 2 699 – амбулаторно (24,0%);
  • умерли – 354 человека (2,7%).

За время распространения коронавируса в области заболел 491 ребенок в возрасте до 17 лет, выздоровели – 388 детей.

Заполненность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным COVID-19 – 27,4%.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 16 января в Украине COVID-19 заболели 1 млн 154 тыс. 692 человека (857 183 пациента выздоровели, 20 686 – скончались). На подконтрольной украинским властям территории Донецкой области – 41 491 случай (выздоровели – 31 250 пациентов, летальных случаев – 762).

В «ДНР» – 17 664 заболевших (выздоровели – 10 124 человека, скончались – 1 564 человека). В «ЛНР» – 2 354 заболевших (выздоровели – 1 907 человек, скончались – 202 человека).

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