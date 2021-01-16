В Луганской области от осложнений коронавируса умерли 5 человек

На Луганщине лабораторно подтверждены 155 новых случаев COVID-19. От осложнений умерли еще 5 больных. Об этом сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.

В результате осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 89-летний мужчина из города Лисичанск; 96-летняя женщина из Меловского района; 83-летний мужчина из Новоайдарского района; 63-летняя женщина и 89-летний мужчина из Попаснянского района.

География выявленных заболеваний:

город Лисичанск – 13 человек;

Рубежное – 11;

Северодонецк – 66;

Белокуракинский район – 2;

Кременской – 14;

Меловской – 1;

Новопсковский – 6;

Попаснянский – 22;

Станично-Луганский – 3;

Старобельский – 13;

Троицкий – 4.

За все время исследований в Луганской области COVID-19 лабораторно подтвержден у 12 938 человек, из них:

выздоровели – 9 478 человек (73,3% от всех заболевших);

лечатся – 3 106 пациентов, 407 – стационарно, 2 699 – амбулаторно (24,0%);

умерли – 354 человека (2,7%).

За время распространения коронавируса в области заболел 491 ребенок в возрасте до 17 лет, выздоровели – 388 детей.

Заполненность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным COVID-19 – 27,4%.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 16 января в Украине COVID-19 заболели 1 млн 154 тыс. 692 человека (857 183 пациента выздоровели, 20 686 – скончались). На подконтрольной украинским властям территории Донецкой области – 41 491 случай (выздоровели – 31 250 пациентов, летальных случаев – 762).

В «ДНР» – 17 664 заболевших (выздоровели – 10 124 человека, скончались – 1 564 человека). В «ЛНР» – 2 354 заболевших (выздоровели – 1 907 человек, скончались – 202 человека).