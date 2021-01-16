ДТП под Ростовом: Подробности аварии

В сегодняшнем ДТП с рейсовым автобусом, следовавшим из российского Кисловодска в неподконтрольной украинским властям Донецк, нет пострадавших из числа пассажиров автобуса.

Как утверждают в пресс-службе «министерства транспорта ДНР», автобус попал в ДТП в районе поселка Покровское Ростовской области. Уточняется, что среди пассажиров автобуса пострадавших нет.

Автобус, следовавший в Донецк, принадлежит перевозчику «Люкс Экспресс».

Напомним, сегодня, 16 января, в России произошло ДТП с автобусом, следовавшим в Донецк, были опубликованы фото с места события.

Ранее сообщалось, что 13 января 6:25 на 973 км трассы М-4 «Дон» водитель пассажирского автобуса Mercedes, который направлялся из Москвы в «ДНР», не справился с управлением и допустил опрокидывание автобуса. На месте погиб один мужчина, позже еще нашли погибшую женщину. Очевидцы опубликовали фото и видео с места событий.

По информации правительства Ростовской области, три человека были доставлены в центральную районную больницу Красносулинского района. После прохождения обследования и получения помощи женщина с ребенком отказалась от госпитализации. В настоящее время один пострадавший находится реанимации лечебного учреждения, его состояние оценивается как крайне тяжелое.