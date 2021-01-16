В «Л-ДНР» заявили об односторонней передаче удерживаемых лиц: В ТКГ отреагировали

«ДНР» и «ЛНР» заявили, что приняли решение передать украинской стороне некоторых удерживаемых в местах лишения свободы граждан Украины. Об этом сегодня, 16 января, заявили представители «республик» Наталья Никонорова и Владислав Дейнего, передают местные интернет-ресурсы.

Отмечается, что в эту группу вошли «женщины, пожилые и страдающие тяжелыми заболеваниями лица – люди, которые не принимали никакого участия в вооруженных действиях против республик».

Решение, как уверяют в «Л-ДНР», было принято «исключительно как жест гуманизма и милосердия в преддверии одного из главных христианских праздников – Крещения Господня».

Украинская делегация в Трехсторонний контактной группе отреагировала на появившиеся в СМИ сообщения о возможном возвращении удерживаемых на неподконтрольном Донбассе украинцев. Так, глава делегации Леонид Кравчук отметил, что «мы не можем не приветствовать возвращение наших граждан на территорию, подконтрольную правительству Украины». При этом он отметил, что «частные лица не имеют полномочий вмешиваться в вопросы межгосударственного и международного урегулирования вооруженных конфликтов».

«Возвращение граждан Украины будет осуществлено согласно нормам международного права и украинского законодательства. Все переговоры и процедуры по возвращению удерживаемых российской стороной конфликта граждан Украины будут осуществлять уполномоченные государственные органы Украины в рамках политических соглашений, принятых в Нормандском формате», – подчеркнул Кравчук.

«Хочу напомнить, что к урегулированию конфликта может привести только последовательная работа в рамках Нормандского формата, а любые попытки уклониться от выполнения договоренностей не будут иметь ни успеха, ни поддержки у глав государств-партнеров и руководства международных организаций», – добавил он.