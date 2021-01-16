Они строят нерыночной советскую экономику, – Яценюк о действиях власти по газу

Арсений Яценюк считает, что существует опасность отката от реформ, которые воплощались с 2014 года, чтобы Украина стала финансово, экономически, бюджетно и энергетически независима. В интервью «НВ» премьер-министр Украины 2014-2016 гг., лидер «Народного фронта» Арсений Яценюк прокомментировал заявления о так называемых «свободных посредниках» России, у которых власть планирует закупать газ.

Он отметил, что первое решение в этом направлении в прошлом году было позволить закупать электроэнергию в Беларуси, а по факту – российскую электроэнергию. «Они приняли закон, отказались от того, что Украина покупает электроэнергию только у участников Энергетического сообщества. Российскую хотели пустить, но поднялись протесты. Они пустили белорусскую, которая по факту является российской», – пояснил Яценюк.

Теперь, по его словам, власть пытается запустить российский газ на территорию Украины.

Комментируя предложение власти с 1 февраля ограничить цену на газ для «уязвимых» потребителей уровнем «хаб минус» с добавлением определенной предельной наценки поставщиков, Яценюк сказал: «Они предлагают что-то вроде того, чтобы отменить силу земного притяжения. Или чтобы 2 + 2 давало в итоге не 4, а придумать некий коэффициент, чтобы 2 + 2 было 3. Но от этого все равно 2 + 2 не 3, а 4».

«То есть, если они строят экономику, которая не имеет ничего общего с рынком, то они здесь крайне успешны. Они завалят все, что мы делали в течение 5 лет, когда страна стала финансово, экономически, бюджетно и энергетически и стабильная и независимая», – продолжил политик.

Он напомнил 2014 год, когда «Нафтогаз», который продавал газ в 6 раз дешевле рыночной стоимости, фактически стал банкротом: «Банкротство "Нафтогаза" могло привести к тому, что Россия за долги за поставленный газ могла просто захватить "Нафтогаз" и стать обладательницей как украинской газотранспортной системы, так и крупнейшей украинской нефтедобывающей компании. Тогда дефицит "Нафтогаза" был 100 млрд грн – 10 млрд долл. США».

«Я обратился тогда к Украине, украинцам откровенно сказал: мы так больше жить не будем, нам необходимо идти по пути рыночной реформы энергетического сектора. И эта рыночная реформа дала результат. "Нафтогаз" не является убыточным. Мы выиграли суд у российского "Газпрома" на 5 млрд долл. Мы отказались от российской газовой зависимости ... Зависимости от того, включит Путин газ или нет. Мы предусмотрели институт субсидий для тех слоев населения, которые не могут оплатить рыночную стоимость газа. Около 60% граждан Украины получали финансовую помощь от государства», – напомнил Яценюк.

«Сейчас действующая власть и украинское правительство – их можно назвать правительство советской социалистической республики. Потому что все, к чему мы шли – к энергетической независимости, к которой мы и пришли, – уничтожены правительственным решением и предложением сегодняшней власти о введении государственного регулирования цен на газ. Они строят нерыночной советскую экономику», – рез.мировал Яценюк.

Напомним, также в данном интервью Яценюк охарактеризовал действия властей по газу как «они снова хотят посадить Украину в российскую газовую камеру».