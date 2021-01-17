В Украине 6 тысяч новых заболевших коронавирусом

За сутки в Украине зарегистрировано 5990 новых случаев COVID-19. В том числе заболели 177 детей и 236 медработников. Об этом сегодня, 17 января, сообщает министр здравоохранения Максим Степанов.
Также за минувшие сутки:
- госпитализировано – 2131 человек;
- летальных случаев – 116;
- выздоровели – 8777 человек;
- проведено тестирований – 27 975 (в том числе методом ПЦР – 19548, методом ИФА – 8427).
«За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киеве (793), Киевской (362), Запорожской (332), Одесской (330) и Николаевской (328) областях», – уточнил Степанов.
В Донецкая области за сутки – 234 новых случая, в Луганской – 101.
За все время пандемии в Украине коронавирусом заболело 1 160 682 чел., из них;
- выздоровели – 865 960 чел. (75% от всех заболевших);
- на лечении – 273 920 чел. (24%);
- летальных случаев – 20 802 (1,8%).