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В Украине 6 тысяч новых заболевших коронавирусом

17.01.21 10:19

За сутки в Украине зарегистрировано 5990 новых случаев COVID-19. В том числе заболели 177 детей и 236 медработников. Об этом сегодня, 17 января, сообщает министр здравоохранения Максим Степанов.

Также за минувшие сутки:

  • госпитализировано – 2131 человек;
  • летальных случаев – 116;
  • выздоровели – 8777 человек;
  • проведено тестирований – 27 975 (в том числе методом ПЦР – 19548, методом ИФА – 8427).

«За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киеве (793), Киевской (362), Запорожской (332), Одесской (330) и Николаевской (328) областях», – уточнил Степанов.

В Донецкая области за сутки – 234 новых случая, в Луганской – 101.

За все время пандемии в Украине коронавирусом заболело 1 160 682 чел., из них;

  • выздоровели – 865 960 чел. (75% от всех заболевших);
  • на лечении – 273 920 чел. (24%);
  • летальных случаев – 20 802 (1,8%).

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