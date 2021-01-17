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Сводка из зоны ООС за 16 января: Версии сторон конфликта

17.01.21 10:29
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

За прошедшие сутки в районе проведения Операции Объединенных сил украинская сторона зафиксировала 4 нарушения режима прекращения огня. Об этом сегодня, 17 января, сообщает штаб ООС.

Так противник вел огонь на Донетчине:

  • вблизи поселка Талаковка – из стрелкового оружия;
  • рядом с селом Луганское – из гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета;
  • около Пивденного (Южного) – из гранатомета и крупнокалиберного пулемета;
  • возле поселка Зайцево – из стрелкового оружия и крупнокалиберного пулемета.

Боевых потерь среди украинских защитников нет.

В «ДНР» заявляют, что их позиции были обстреляны 6 раз – около поселков Зайцево, шахты им. Гагарина (под Горловкой), сел Коминтерново (Пикузы), Ленинское (Пивденное) и Дзержинское, применялись гранатометы, крупнокалиберный пулемет и другое стрелковое оружие.

В «ЛНР» говорят о двух обстрелах в районе села Калиновка.

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