В «Л-ДНР» из заболевших коронавирусом скончались 9%

За прошедшие сутки в «ДНР» зарегистрирован 241 новый случай COVID-19, умерли 20 человек, в «ЛНР» – 37 заболевших, 2 пациента умерли. Об этом сегодня, 17 января, сообщают «минздравы» обеих «республик».

Так, в «ДНР» за 16 января проведено 275 исследований тестов, из них выявлено 224 случая заболевания, и у 17 пациентов диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически», – сказано в сообщении.

С начала пандемии в «республике» всего 17 905 случаев COVID-19:

выздоровели – 10 124 чел. (57% от всех заболевших);

на лечении – 6197 чел. (34%);

летальных случаев – 1584 (9%).

В «ЛНР» с начала пандемии 2391 случай заражения, из них: