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В «Л-ДНР» из заболевших коронавирусом скончались 9%

17.01.21 10:41
В больнице им. Калинина в Донецке / Фото из открытых источников
В больнице им. Калинина в Донецке / Фото из открытых источников

За прошедшие сутки в «ДНР» зарегистрирован 241 новый случай COVID-19, умерли 20 человек, в «ЛНР» – 37 заболевших, 2 пациента умерли. Об этом сегодня, 17 января, сообщают «минздравы» обеих «республик».

Так, в «ДНР» за 16 января проведено 275 исследований тестов, из них выявлено 224 случая заболевания, и у 17 пациентов диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически», – сказано в сообщении.

С начала пандемии в «республике» всего 17 905 случаев COVID-19:

  • выздоровели – 10 124 чел. (57% от всех заболевших);
  • на лечении – 6197 чел. (34%);
  • летальных случаев – 1584 (9%).

В «ЛНР» с начала пандемии 2391 случай заражения, из них:

  • выздоровели – 1921 чел. (80% от всех заболевших);
  • на лечении – 266 чел. (11%);
  • летальных случаев – 204 (9%).

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