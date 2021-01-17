На Донетчине от коронавируса скончались 5 жителей (Карта)

На Донетчине за сутки от COVID-19 лабораторно подтвердили 237 новых случаев COVID-19, среди которых 7 детей. От болезни скончались 5 жителей: по 2 в Мангушской и Славянской территориальных громадах (ТГ), 1 – в Старомлыновской ТГ. Об этом сегодня, 17 января, сообщил председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.

География новых заболевших:

96 – в Мариупольской ТГ;

28 – в Краматорской ТГ;

25 – в Светлодарской ТГ;

17 – в Волновахской ТГ;

15 – в Покровской ТГ;

по 9 – в Торецке и Великоновоселковской ТГ;

по 7 – в Константиновской и Лиманской ТГ;

4 – в Бахмутской ТГ;

по 3 – в Северской, Дружковской, Славянской и Николаевской ТГ;

2 – в Ильиновской ТГ;

по 1 – в Сартанской, Мангушской, Ольгинской, Старомлыновской, Авдеевской и Очеретинской ТГ.

С начала пандемии на Донетчине ковид диагностировали у 41 728 человек, из них:

выздоровели – 31 250 человека (75% от всех заболевших);

на лечении – 9 711 пациентов (23%);

летальных случаев – 767 (1,8%).

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 17 января в Украине COVID-19 заболели 1 160 682чел. (865 960 пациентов выздоровели, 20 802 – скончались). На подконтрольной украинским властям территории Луганской области (на 16 января) – 12 938 случая (выздоровели – 9 478 пациентов, летальных случаев – 354).

В «ДНР» – 17 905 заболевших (выздоровели – 10 124 человека, летальных случаев – 1584). В «ЛНР» зарегистрированы 2 391 случай коронавируса (выздоровели – 1 921 человек, летальных случаев – 204).