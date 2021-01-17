На Луганщине 101 новый случай COVID-19

За сутки в Луганской области лабораторно подтвержден 101 новый случай COVID-19. Об этом сегодня, 17 января, сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.

География выявленных заболеваний:

город Лисичанск – 17;

Рубежное – 19;

Северодонецк – 13;

Беловодский район – 1;

Кременской район – 6;

Новоайдарский район – 12;

Попаснянский район – 21;

Станично-Луганский район – 12.

За все время исследований в области этот диагноз лабораторно подтвержден у 13 039 человек, из них:

выздоровели – 9497 человека (73% от всех заболевших);

на лечении – 3188 пациентов (25%);

летальных случаев – 354 (2,7%).

«Следует отметить, что за время распространения этого вируса в области заболели 493 ребенка в возрасте до 17 лет. Из них выздоровели – 388», – добавили в ЛугОГА.

Заполненность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19, составляет 26,1%.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 17 января в Украине COVID-19 заболели 1 160 682чел. (865 960 пациентов выздоровели, 20 802 – скончались). На подконтрольной украинским властям территории Донецкой области – 41 728 случаев (выздоровели – 31 250 пациентов, летальных случаев – 767).

В «ДНР» – 17 905 заболевших (выздоровели – 10 124 человека, летальных случаев – 1584). В «ЛНР» зарегистрированы 2 391 случай коронавируса (выздоровели – 1 921 человек, летальных случаев – 204).