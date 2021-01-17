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На Луганщине 101 новый случай COVID-19

17.01.21 14:06
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

За сутки в Луганской области лабораторно подтвержден 101 новый случай COVID-19. Об этом сегодня, 17 января, сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.

География выявленных заболеваний:

  • город Лисичанск – 17;
  • Рубежное – 19;
  • Северодонецк – 13;
  • Беловодский район – 1;
  • Кременской район – 6;
  • Новоайдарский район – 12;
  • Попаснянский район – 21;
  • Станично-Луганский район – 12.

За все время исследований в области этот диагноз лабораторно подтвержден у 13 039 человек, из них:

  • выздоровели – 9497 человека (73% от всех заболевших);
  • на лечении – 3188 пациентов (25%);
  • летальных случаев – 354 (2,7%).

«Следует отметить, что за время распространения этого вируса в области заболели 493 ребенка в возрасте до 17 лет. Из них выздоровели – 388», – добавили в ЛугОГА.

Заполненность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19, составляет 26,1%.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 17 января в Украине COVID-19 заболели 1 160 682чел. (865 960 пациентов выздоровели, 20 802 – скончались). На подконтрольной украинским властям территории Донецкой области – 41 728 случаев (выздоровели – 31 250 пациентов, летальных случаев – 767).

В «ДНР» – 17 905 заболевших (выздоровели – 10 124 человека, летальных случаев – 1584). В «ЛНР» зарегистрированы 2 391 случай коронавируса (выздоровели – 1 921 человек, летальных случаев – 204).

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