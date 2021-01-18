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Вышла гулять с собакой и пропала: В неподконтрольной Макеевке нашли тело школьницы

18.01.21 08:19
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В «ДНР» в Макеевке нашли тело 13-летней девочки, которую искали 3 дня. Об этом сообщают местные интернет-ресурсы.

14 января в соцсетях появилось сообщение, что в этот день 13-летняя Дарья Кругликова вышла гулять с собакой и пропала. Собака вернулась домой без ошейника. Девочку видели в районе школы № 86 в Горняцком районе.

К поиску несовершеннолетней были привлечены местные жители, сотрудники «МВД», «МЧС».

Ее тело было обнаружено 17 января. Как заявил «глава администрации» Макеевки Сергей Голощапов, «силами МЧС из отстойника в районе шахты им. Ленина извлечено тело, по предварительным данным, пропавшей 13-летней Дарьи Кругликовой».

В «МВД ДНР» сообщили, что личность несовершеннолетней установлена. На теле не обнаружено признаков насильственной смерти.

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