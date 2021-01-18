RU
Все новости

В Украине за сутки коронавирус выявили у 3 034 человек

18.01.21 08:29
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В Украине за минувшие сутки зарегистрированы 3 034 новых случая коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 107 детей и 87 медработников. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Также за минувшие сутки:

  • госпитализированы – 1 304 человека;
  • летальных исходов – 67;
  • выздоровели – 5 236 человек;
  • проведено тестирований за сутки – 13 247 (в том числе методом ПЦР – 10 401, методом ИФА – 2 846).

За все время пандемии в Украине заболели 1 163 716 человек, из них:

  • выздоровели – 871 196 человека (74,9% от общего числа заболевших);
  • находятся на лечении – 271 651 человек (23,3%);
  • летальных исходов – 20 869 (1,8%).

Проведено ПЦР-тестов – 5 964 388.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (301), Николаевской (323), Запорожской (266), Киевской (240) и Днепропетровской (220) областях.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

  • г. Киев – 301 случай;
  • Винницкая область – 102 случая;
  • Волынская область – 129 случаев;
  • Днепропетровская область – 220 случаев;
  • Донецкая область – 91 случай;
  • Житомирская область – 111 случаев;
  • Закарпатская область – 91 случай;
  • Запорожская область – 266 случаев;
  • Ивано-Франковская область – 110 случаев;
  • Киевская область – 240 случаев;
  • Кировоградская область – 5 случаев;
  • Луганская область – 3 случая;
  • Львовская область – 122 случая;
  • Николаевская область – 323 случая;
  • Одесская область – 150 случаев;
  • Полтавская область – 92 случая;
  • Ровенская область – 61 случай;
  • Сумская область – 84 случая;
  • Тернопольская область – 91 случай;
  • Харьковская область – 46 случаев;
  • Херсонская область – 78 случаев;
  • Хмельницкая область – 1 случай;
  • Черкасская область – 120 случаев;
  • Черновицкая область – 161 случай;
  • Черниговская область – 36 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2021 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк