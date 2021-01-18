В Украине за сутки коронавирус выявили у 3 034 человек

В Украине за минувшие сутки зарегистрированы 3 034 новых случая коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 107 детей и 87 медработников. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
Также за минувшие сутки:
- госпитализированы – 1 304 человека;
- летальных исходов – 67;
- выздоровели – 5 236 человек;
- проведено тестирований за сутки – 13 247 (в том числе методом ПЦР – 10 401, методом ИФА – 2 846).
За все время пандемии в Украине заболели 1 163 716 человек, из них:
- выздоровели – 871 196 человека (74,9% от общего числа заболевших);
- находятся на лечении – 271 651 человек (23,3%);
- летальных исходов – 20 869 (1,8%).
Проведено ПЦР-тестов – 5 964 388.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (301), Николаевской (323), Запорожской (266), Киевской (240) и Днепропетровской (220) областях.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
- г. Киев – 301 случай;
- Винницкая область – 102 случая;
- Волынская область – 129 случаев;
- Днепропетровская область – 220 случаев;
- Донецкая область – 91 случай;
- Житомирская область – 111 случаев;
- Закарпатская область – 91 случай;
- Запорожская область – 266 случаев;
- Ивано-Франковская область – 110 случаев;
- Киевская область – 240 случаев;
- Кировоградская область – 5 случаев;
- Луганская область – 3 случая;
- Львовская область – 122 случая;
- Николаевская область – 323 случая;
- Одесская область – 150 случаев;
- Полтавская область – 92 случая;
- Ровенская область – 61 случай;
- Сумская область – 84 случая;
- Тернопольская область – 91 случай;
- Харьковская область – 46 случаев;
- Херсонская область – 78 случаев;
- Хмельницкая область – 1 случай;
- Черкасская область – 120 случаев;
- Черновицкая область – 161 случай;
- Черниговская область – 36 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.