В Украине за сутки коронавирус выявили у 3 034 человек

В Украине за минувшие сутки зарегистрированы 3 034 новых случая коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 107 детей и 87 медработников. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Также за минувшие сутки:

госпитализированы – 1 304 человека;

летальных исходов – 67;

выздоровели – 5 236 человек;

проведено тестирований за сутки – 13 247 (в том числе методом ПЦР – 10 401, методом ИФА – 2 846).

За все время пандемии в Украине заболели 1 163 716 человек, из них:

выздоровели – 871 196 человека (74,9% от общего числа заболевших);

находятся на лечении – 271 651 человек (23,3%);

летальных исходов – 20 869 (1,8%).

Проведено ПЦР-тестов – 5 964 388.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (301), Николаевской (323), Запорожской (266), Киевской (240) и Днепропетровской (220) областях.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

г. Киев – 301 случай;

Винницкая область – 102 случая;

Волынская область – 129 случаев;

Днепропетровская область – 220 случаев;

Донецкая область – 91 случай;

Житомирская область – 111 случаев;

Закарпатская область – 91 случай;

Запорожская область – 266 случаев;

Ивано-Франковская область – 110 случаев;

Киевская область – 240 случаев;

Кировоградская область – 5 случаев;

Луганская область – 3 случая;

Львовская область – 122 случая;

Николаевская область – 323 случая;

Одесская область – 150 случаев;

Полтавская область – 92 случая;

Ровенская область – 61 случай;

Сумская область – 84 случая;

Тернопольская область – 91 случай;

Харьковская область – 46 случаев;

Херсонская область – 78 случаев;

Хмельницкая область – 1 случай;

Черкасская область – 120 случаев;

Черновицкая область – 161 случай;

Черниговская область – 36 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.