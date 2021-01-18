На Луганщине замечен единственный пестрый хищник нашего континента

В Луганской области поселилось яркое животное, занесенное в Красную книгу Украины – перевязка, вид млекопитающих из семейства куньих. Об этом сообщает Украинская природоохранная группа.

Перевязка – самый яркий и пестрый зверь Европы, единственный пестрый хищник нашего континента. Латинское название peregusnа происходит от украинского названия зверя, хотя млекопитающее распространено еще в 20 государствах Восточной Европы, Азии и Африки.

В Украине в Луганской и Донецкой областях, проходит граница распространения перевязки. Животное встречается в целинных степях, живет в норах, которые оставляет только ночью.

По данным Красной книги Украины, в нашем государстве проживает около 100 особей этого вида.

Известно, что перевязки вымирают из-за распашки степных участков и исчезновения кормовой базы – сусликов и слепышей, которые также вымирают.

Как пояснили в Украинской природоохранной группе, ввести конкретные меры по охране природных мест обитания перевязки невозможно до принятия Закона Украины «О территориях Изумрудной сети». При этом все территории, на которых проживает перевязка, уже включены в Изумрудную сеть или номинированы на включение.