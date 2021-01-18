Рынок мне нравится, где сало, мясо, колбасы: Жизнь в Горловке глазами жителя Донецка (Видео)

Житель неподконтрольного украинским властям Донецка, публикующийся в соцсетях под ником «Виконста», побывал в неподконтрольной Горловке.

Он отметил, что Горловка является одним из крупных городов Донбасса. По дороге из Донецка мужчина снял кадры в Макеевке, Ясиноватой.

В Горловке «Виконста» продемонстрировал памятник Петру Горлову, в честь которого назван город. Дончанин отметил, что в этом городе есть около 1,5 тыс. бульваров, проспектов, улиц и переулков, 3 ж/д станции.

Также житель Донецка показал памятник Никите Изотову, установленный возле ДК «Кочегарка» неподалеку от ж/д вокзала.

«Виконста» проехал мимо «Пассажа» на ул. Ленина. Также он показал территорию у Свято-Богоявленского кафедрального собора и сам собор внутри.

Кроме того, дончанин побывал на Центральном рынке, где показал барахолку, торговые ряды с хозяйственными и электротоварами, животными, строительными товарами и продуктами.

В здании под куполом в будний день людей немного. Продают здесь конфеты, сыры, масло, колбасы, в том числе домашние.

«На 1-м этаже слабенький рынок. Мне рынок больше нравится, где сало, мясо, колбасы», – сказал «Виконста».

Он поднялся на 2-й этаж и продемонстрировал цены. Так, свиная вырезка стоит 350 руб. (137 грн по местному курсу на 18.01.2021), ребра – 320 руб. (125 грн), сало в среднем – 280-350 руб. (110-137 грн) Самое тоненькое сало на шкурке продают по 150 руб. (59 грн), а домашнее – толстые куски с прорезью – по 350 руб. (137 грн). Именно такое попробовал дончанин. После дегустации житель Донецка сообщил, что это сало вкусное, и приобрел кусочек.

Помимо свинины, на рынке продают говядину: мякоть, гуляш – 380 руб. (149 грн), вырезка – 450 руб. (176 грн). Дончанин купил лопатку на борщ и кусок шеи. «Да, выбор есть», – резюмировал «Виконста».

В рыбном павильоне продают замороженную рыбу, соленую, копченую. «Ассортимент хороший», – поделился мужчина.

Домашняя курица – по 200 руб. (78 грн). Среднего размера курица обошлась дончанину в 590 руб. (231 грн). Домашняя утка – по 350 руб. (137 грн), одна птица вышла на 895 руб. (351 грн).

Домашние яйца по 75-85 руб. (29-33 грн), зависит от величины.

Дончанин также прошелся по продуктовым рядам на улице.

Далее он показал памятник Ленину неподалеку от разрушающегося здания, где ранее размещалась администрация ГП «Артемуголь», прогулялся по парку Горького. Парк дончанину понравился. «Зимняя сказка... При проектировании парка упор делается всегда на зеленые насаждения. Как видите, деревьям уже несколько десятилетий, и вот такая красота. Тишина, спокойствие. Только снег с деревьев слетает на землю. Шикарные места, особенно для фотографий», – сообщил «Виконста».